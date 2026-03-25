Mette Frederiksen, a líder dos sociais-democratas, foi incumbida pelo rei para tentar formar governo.
Mette Frederiksen, a líder dos sociais-democratas, foi incumbida pelo rei para tentar formar governo. EPA / MADS CLAUS RASMUSSEN
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Mette Frederiksen vai tentar formar governo na Dinamarca

Os sociais-democratas, apesar de terem saído vencedores nestas eleições, obtiveram apenas 21,85% dos votos, o seu pior resultado em mais de um século.
Ana Meireles
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