“Não tenho a intenção de me tornar o menino bonito da nação”, disse o chanceler alemão.
“Não tenho a intenção de me tornar o menino bonito da nação”, disse o chanceler alemão. HANNIBAL HANSCHKE / EPA
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Merz prefere avançar com reformas a subir a sua popularidade

Chanceler alemão insiste em mudar o sistema de Segurança Social e avisou que as contribuições têm de aumentar.
Ana Meireles
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