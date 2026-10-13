Merz prefere avançar com reformas a subir a sua popularidade

O chanceler alemão, Friedrich Merz, garantiu esta terça-feira, 13 de outubro, estar disposto a sacrificar a sua popularidade nas sondagens de opinião para implementar reformas de bem-estar social há muito adiadas, sublinhando que a sua prioridade é colocar a Alemanha no rumo certo e melhorar as perspetivas das gerações mais jovens.“Não tenho a intenção de me tornar o menino bonito da nação. O meu objetivo é colocar este país no rumo certo para que, acima de tudo, possamos voltar a oferecer perspetivas dignas à geração mais jovem”, disse Merz, ao discursar numa conferência da Confederação das Associações de Empregadores Alemães. Uma sondagem ARD/DeutschlandTrend publicada no dia 1 revelou que apenas 10% dos eleitores estavam satisfeitos com o desempenho de Merz, o valor mais baixo registado por um chanceler desde o início da sondagem, em 1997. Cerca de 88% estavam insatisfeitos.Estas declarações surgem num momento difícil para a coligação formada pela CDU de Merz e pelos sociais-democratas do SPD, depois da ministra do Trabalho Bärbel Bas ter anunciado na segunda-feira que ia demitir-se do cargo. E que iria também abandonar a coliderança do SPD. Bas deu como razões para o seu afastamento a morte da enteada e ataques políticos, nomeadamente vindos de membros da CDU devido a atrasos na reforma do sistema de Segurança Social, que tutelava através do seu ministério. O ataque mais visível terá vindo de dentro do governo, quando, no início deste mês, a ministra da Economia, Katherina Reiche (CDU), exigiu a aprovação da reforma da Segurança Social até ao final do ano, defendendo que Bas deveria apresentar o projeto de lei “prontamente”. Pressão feita numa altura em que Reiche sabia da situação pessoal que Bas estava a atravessar. As divergências dentro da coligação abrandaram as reformas defendidas por Merz, ao mesmo tempo que os maus resultados nas eleições regionais, principalmente da CDU, puseram em causa a capacidade do governo em recuperar a confiança dos alemães.No que diz respeito às reformas sociais, a CDU quer flexibilizar as leis do mercado de trabalho para incentivar as empresas e a atividade económica. O SPD tem defendido a proteção dos direitos laborais e dos benefícios sociais.No seu discurso desta terça-feira, Merz afirmou ainda que a Alemanha está com um atraso de pelo menos 30 anos em relação aos planos de reformulação do sistema de pensões. E revelou que as contribuições para a Segurança Social a pagar por trabalhadores e patrões terão de aumentar temporariamente para suportar as mudanças demográficas..Demissão da ministra do Trabalho aumenta crise na coligação de Merz.Merz insiste ter condições ante a onda azul e a frente vermelha dos extremos