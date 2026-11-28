O livro de memórias do ex-presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, "Promise Me, America", está longe de ser um fenómeno de vendas. Sobretudo quando comparando o número de exemplares vendidos na primeira semana de publicação com os dos livros de memórias de outro antigo presidente democrata, Barack Obama, e da antiga vice-presidente de Biden, Kamala Harris, derrotada por Trump nas últimas presidenciais.

Joe Biden lançou "Promise Me, America" a 17 de novembro e na primeira semana vendeu cerca de 21 mil exemplares impressos, avançou a Associated Press, com base nos dados da empresa de pesquisa de mercado Circana.

Ora, "A Promised Land", o livro de Barack Obama, somou 816 mil exemplares vendidos nos primeiros sete dias após o lançamento, em novembro de 2020, segundo dados da BookScan divulgados pela Publishers Weekly. Foram quase 39 vezes mais do que o livro de Biden.

Já "107 Days", de Kamala Harris, onde a democrata norte-americana descreve a sua candidatura à Casa Branca após a desistência de Joe Biden da corrida presidencial de 2024, vendeu 170.124 exemplares impressos na primeira semana, em setembro do ano passado, segundo a Publishers Weekly.

Do "teimoso" Zelensky à carta surpreendente de Trump

Entre as revelações feitas em "Promise Me, America", Joe Biden descreve o presidente da Ucrânia como uma pessoa "temperamental e teimoso". O ex-presidente dos EUA considera ainda que o facto de Volodymyr Zelensky ter sido ator revelou-se "um treino muito bom” para liderar um país em guerra.

Numa alusão ao apoio dos EUA à Ucrânia desde a primeira hora após a invasão da Rússia, a 24 de fevereiro de 2022, Biden diz que Zelensky não se mostrou "tão grato quanto eu teria esperado”.

Joe Biden escreve também sobre os seus encontros com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmando ter um “tom petulante”. Putin “gostava de se inclinar para trás durante as reuniões, fingindo indiferença, como um adolescente”, revela Biden no livro.

Também uma mensagem escrita à mão por Donald Trump e deixada na Casa Branca durante a transição presidencial, em janeiro de 2021, foi revelada nas memórias de Joe Biden. No bilhete, o republicano dirigiu palavras elogiosas ao sucessor, manifestando a convicção de que este seria "fiel a si mesmo e ao povo americano".

No livro, Biden faz também uma das acusações mais duras a Trump, responsabilizando-o pelo ataque ao Capitólio, a 6 de janeiro de 2021, quando apoiantes do republicano invadiram a sede do Congresso para tentar impedir a certificação da vitória do democrata. "Trump liderou uma insurreição", escreveu o antigo Presidente, acusando-o de tentar permanecer no poder apesar de os eleitores terem escolhido afastá-lo. "O que Trump fez em 6 de janeiro de 2021 nunca deve ser esquecido. Isso deve acompanhá-lo até ao túmulo", acrescentou.

Biden confirma também que foi pressionado para abandonar a candidatura da reeleição, há 2 anos.

Segundo a comunicação social norte-americana, as memórias de Biden enquanto presidente dos EUA valeram-lhe pelo menos 10 milhões de dólares (cerca de nove milhões de euros).