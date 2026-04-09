Meloni afasta remodelação e garante que governo vai completar legislatura

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, assegurou esta quinta-feira, 9 de abril, perante o parlamento, que não tenciona levar a cabo qualquer remodelação governamental e que pretende completar a legislatura, apesar da recente derrota no referendo sobre a reforma judicial.Dirigindo-se à câmara de deputados, em Roma, numa sessão sobre a ação governativa à partida para o último ano de mandato do seu executivo – que termina em setembro do próximo ano -, Meloni garantiu que “não há qualquer intenção de proceder a uma remodelação ministerial”.Argumentou que “apesar de ter tido de gerir a pior conjuntura das últimas décadas, este continua a ser o governo que devolveu a Itália a estabilidade política, a credibilidade internacional, a seriedade na gestão dos recursos e melhores indicadores económicos”.No poder há três anos e meio, desde outubro de 2022, Meloni, líder do partido nacionalista conservador Irmãos de Itália e primeira mulher a ocupar a chefia do governo na história da República Italiana, sofreu a primeira grande derrota nas urnas num referendo realizado a 22 e 23 de março.Meloni viu rejeitada, por uma diferença de quase dois milhões de votos (o “Não” obteve 53,7%, contra pouco mais de 46% do “Sim”), a proposta do seu executivo para reformar o setor da justiça, um resultado que levou à demissão de três membros do governo.Comentando hoje que o governo está de “consciência tranquila” e respeita a rejeição da reforma da justiça, que admitiu ser “um dos compromissos assumidos com os italianos” no início da legislatura, Meloni assegurou que não haverá mais “demissões nem remodelação” e o atual executivo levará o mandato até ao fim.“Não há necessidade de novas orientações políticas, porque as nossas sempre fizeram parte do programa do governo, e governaremos durante cinco anos, tal como nos comprometemos a fazer”, declarou.“Tenho imensos defeitos, exceto um: não fujo, não fujo dos problemas e estou habituada a assumir as minhas responsabilidades”, reforçou, prometendo que, até final da legislatura, o seu governo “vai fazer mais e melhor”.O governo ultraconservador liderado por Giorgia Meloni, que, além do seu partido, Irmãos de Itália, inclui a Liga, de Matteo Salvini (extrema-direita), e o Força Itália, de Antonio Tajani (direita), já é o terceiro com maior longevidade da República italiana, que, ao longo dos seus 79 anos, teve 68 governos, o que significa que a ‘esperança de vida’ média de um executivo em Itália é de sensivelmente 13 meses..Meloni aposta na sua sobrevivência política com reforma eleitoral