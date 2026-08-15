Marrocos trava nova tentativa de entrada de centenas de migrantes em Ceuta

As autoridades marroquinas travaram este sábado, 15 de agosto, uma nova tentativa de centenas de migrantes subsarianos de chegar à fronteira com Ceuta, depois de apelos difundidos nas redes sociais para uma entrada em massa na cidade autónoma espanhola.

Segundo informações citadas pela agência EFE, as forças marroquinas intercetaram este sábado 111 migrantes, na sua maioria da África subsaariana, enquanto as ações preventivas dos últimos dias resultaram na detenção de 61 pessoas por incitarem à migração ilegal.

Os primeiros grupos começaram a aproximar-se da zona de El Tarajal por volta das seis da manhã, mas as autoridades marroquinas montaram um forte dispositivo e impediram que os migrantes chegassem à fronteira. As forças de segurança usaram mesmo gás lacrimogéneo, segundo a agência EFE, e dezenas de pessoas foram detidas e colocadas à força em autocarros e transportadas para outras zonas de Marrocos, como Uarzazate, a centenas de quilómetros de distância, no sul do país.