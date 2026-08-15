Marrocos trava nova tentativa de entrada de centenas de migrantes em Ceuta
As autoridades marroquinas travaram este sábado, 15 de agosto, uma nova tentativa de centenas de migrantes subsarianos de chegar à fronteira com Ceuta, depois de apelos difundidos nas redes sociais para uma entrada em massa na cidade autónoma espanhola.
Segundo informações citadas pela agência EFE, as forças marroquinas intercetaram este sábado 111 migrantes, na sua maioria da África subsaariana, enquanto as ações preventivas dos últimos dias resultaram na detenção de 61 pessoas por incitarem à migração ilegal.
Os primeiros grupos começaram a aproximar-se da zona de El Tarajal por volta das seis da manhã, mas as autoridades marroquinas montaram um forte dispositivo e impediram que os migrantes chegassem à fronteira. As forças de segurança usaram mesmo gás lacrimogéneo, segundo a agência EFE, e dezenas de pessoas foram detidas e colocadas à força em autocarros e transportadas para outras zonas de Marrocos, como Uarzazate, a centenas de quilómetros de distância, no sul do país.
Do lado espanhol, a fronteira está controlada sob um dispositivo de segurança excecional, com Polícia Nacional, Guarda Civil e militares a reforçarem a vigilância em El Tarajal nas últimas horas, perante as notícias das novas tentativas de entrada de migrantes. Apresar das preocupações, a delegação do Governo espanhol considerou que os acontecimentos não estão "nem de longe" ao nível dos registados no final de julho, quando cerca de 80 mil pessoas atravessaram para Ceuta a partir de Marrocos.
Apesar de a maioria ter regressado a Marrocos nas horas seguintes, cerca de 5 mil (muitos deles menores) continuam na cidade autónoma espanhola em situação irregular, à espera de uma solução.
Nos próximos dias, uma equipa alargada do Ministério espanhol de Inclusão, Segurança Social e Migrações vai deslocar-se a Ceuta para tratar com urgência da criação de centros temporários de acolhimento de migrantes, adiantou a EFE.
A intenção do Governo é que pelo menos dois dos espaços, com capacidade total para perto de mil pessoas, possam estar operacionais na próxima semana.
Com agências