Marine Le Pen com “esperança” num desfecho positivo

Poucas horas antes do início do seu julgamento de recurso, que irá decidir se pode ser candidata nas presidenciais francesas de 2027, Marine Le Pen confessou estar a encarar o processo com um “espírito de esperança”, revelando que esperava ser ouvida em tribunal. As sessões começaram esta terça-feira, 13 de janeiro, e decorrem até 12 de fevereiro. A decisão deverá ser conhecida no verão. Em causa está a condenação de Marine Le Pen, a 31 de março de 2025, a cinco anos de inelegibilidade, com efeitos imediatos, o que a impede de ser candidata às presidenciais, tendo sido ainda sentenciada a quatro anos de prisão, dois dos quais em pena suspensa, e ao pagamento de uma multa de 100 mil euros. A líder da extrema-direita francesa, o Reagrupamento Nacional e cerca de duas dezenas de elementos do partido de extrema-direita estavam acusados de desviar mais de quatro milhões de euros de fundos do Parlamento Europeu para pagar a funcionários do RN sediados em França e não a assistentes para as suas funções como eurodeputados. “Quero deixar claro que não sentimos que tenhamos cometido qualquer infração quando, em 2004, depois em 2009 e depois em 2014, contratámos assistentes e partilhámos esses assistentes”, disse esta terça-feira Marine Le Pen em tribunal, sublinhando que “o Parlamento Europeu não desempenhou o seu papel de alertar para o caso como deveria ter feito”.De acordo com a BFMTV, se o tribunal de recurso não a declarar inelegível, Le Pen poderá candidatar-se. Outro cenário é se for proferida uma sentença de inelegibilidade, mas esta for reduzida com efeitos imediatos, poderá candidatar-se, uma vez que terá cumprido a pena antes da primeira volta.Existe ainda a possibilidade do a sentença impor uma proibição de exercício de cargos públicos sem execução imediata, o que permitirá a Le Pen recorrer para o Tribunal da Cassação (supremo tribunal da organização judiciária francesa) e candidatar-se enquanto aguarda a proibição.Por fim, a sentença do recurso poderá impor uma inelegibilidade com execução imediata e, neste caso, Marine Le Pen poderá recorrer para o Tribunal de Cassação, mas é pouco provável que o caso seja analisado antes da primeira volta das presidenciais - que a líder da extrema-direita já disse que serão as suas últimas - impedindo-a de se candidatar.“Seria profundamente preocupante para a democracia se o sistema judicial privasse os franceses de uma candidata presidencial que já se qualificou duas vezes para a segunda volta e que é agora considerada a favoritaa incontestável nas eleições”, afirmou ontem o presidente do RN, Jordan Bardella, apontado como o candidato do partido caso Le Pen não possa concorrer. .Le Pen volta a tribunal para tentar salvar a sua candidatura presidencial em 2027.Marine Le Pen sofre nova derrota em tribunal