Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Marine Le Pen falou na primeira sessão do seu julgamento de recurso.
Marine Le Pen falou na primeira sessão do seu julgamento de recurso.EPA / YOAN VALAT
Internacional

Marine Le Pen com “esperança” num desfecho positivo

Julgamento de recurso começou esta terça-feira e vai decidir se a líder da extrema-direita francesa pode candidatar-se às presidenciais de 2027.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
França
Julgamento
Marine Le Pen
Jordan Bardella
presidenciais francesas
edição impressa
Reagrupamento Nacional

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt