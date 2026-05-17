Maquinista acusado de negligência após comboio ter abalroado autocarro no centro de Banguecoque (com vídeos)

A polícia tailandesa acusou de negligência o maquinista do comboio de mercadorias que no sábado embateu num autocarro numa passagem de nível no centro de Banguecoque, provocando a morte a oito pessoas e ferimentos em 20.De acordo com uma declaração, este domingo, 17 de maio, do chefe da esquadra da polícia de Makkasan, Urumporn Koondejsumrit, à agência Reuters, as evidências indicam claramente uma conduta imprudente por parte do maquinista.A mesma fonte revelou que o motorista do autocarro também será acusado, mas continua em tratamento no hospital, pelo que ainda não pode ser interrogado, pelo que as acusações ainda não foram formalizadas.Koondejsumrit acrescentou que os investigadores estão o caso, pelo que novos dados podem levar a mais acusações.Refira-se que o comboio atingiu o autocarro que estava parado nos carris devido a um semáforo vermelho, provocando um incêndio que consumiu o veículo e arrastou outros veículos próximos ao longo da linha ferroviária.Os serviços foram entretanto restabelecidos, tendo as autoridades anunciado o reforço das medidas de segurança e fiscalização para evitar que um acidente como este se repita, de acordo com um comunicado do vice-ministro dos Transportes, Siripong Angkasakulkiat.O momento do acidente foi captado pelas câmaras de videovigilância do local e têm sido partilhadas nas redes sociais.