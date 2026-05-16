Oito mortos e 20 feridos em acidente ferroviário na Tailândia

Um acidente na Tailândia, que envolveu um comboio de mercadorias e um autocarro, provocou este sábado, 16 de maio, oito mortos e 20 feridos. Uma composição de carga colidiu com o autocarro que aguardava num cruzamento a passagem do comboio. O impacto da colisão provocou uma explosão e acabou por arrastar outros veículos que estavam no local. O autocarro incendiou-se.As autoridades tailandesas ainda não avançaram as causas do desastre, nem a identidade das vítimas. .Pelo menos 14 mortos em colisão de comboios na Indonésia