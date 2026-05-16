Oito mortos e 20 feridos em acidente ferroviário na Tailândia
Foto: FM91 Trafficpro © Bangkok Post PCL
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Oito mortos e 20 feridos em acidente ferroviário na Tailândia

Comboio de mercadorias embateu contra autocarro, que acabou por se incendiar. Ainda não são conhecidas as causas do acidente.
Sónia Santos Pereira
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Um acidente na Tailândia, que envolveu um comboio de mercadorias e um autocarro, provocou este sábado, 16 de maio, oito mortos e 20 feridos.

Uma composição de carga colidiu com o autocarro que aguardava num cruzamento a passagem do comboio.

O impacto da colisão provocou uma explosão e acabou por arrastar outros veículos que estavam no local. O autocarro incendiou-se.

As autoridades tailandesas ainda não avançaram as causas do desastre, nem a identidade das vítimas.

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