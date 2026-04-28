Pelo menos 14 mortos em colisão de comboios na Indonésia

As autoridades da Indonésia elevaram esta terça-feira, 28 de abril, para 14 o número de mortos na sequência de uma colisão de dois comboios nos arredores de Jacarta, na segunda-feira, em circunstâncias ainda sob investigação.De acordo com dados da empresa ferroviária estatal KAI, o número total de mortos no acidente ascendeu a 14, enquanto 84 sobreviventes ficaram feridos, entre os quais alguns receberam cuidados hospitalares e outros tiveram alta após sofrerem ferimentos ligeiros.Um balanço anterior, divulgado também esta terça-feira pelo serviço de resgate indonésio, Basarnas, dava conta de sete mortos, entre 92 pessoas afetadas.Esta terça-feira "continuam, intensamente, as operações de busca e salvamento" das "vítimas do acidente ferroviário ocorrido na estação de Bekasi Este", com a retirada daqueles que "ainda permanecem presos no comboio", indicou a Basarnas, em comunicado.A chefe do Gabinete de Busca e Salvamento de Jacarta, Desiana Kartika Bahari, referiu que a operação continua centrada em localizar e retirar as pessoas que se acredita ainda se encontrarem no interior dos vagões, sem especificar quantas permanecem presas.Os comboios afetados são um suburbano proveniente da capital e outro de longa distância, que colidiram na noite de segunda-feira na estação de Bekasi Este, a cerca de 20 quilómetros da capital, por causas ainda desconhecidas.O último grande acidente ferroviário na Indonésia ocorreu em janeiro de 2024, na província de Java Ocidental, e causou quatro mortos e cerca de 20 feridos.Os acidentes de transporte são relativamente frequentes neste arquipélago do Sudeste Asiático, onde parte das infraestruturas e dos meios de transporte estão envelhecidos.Em 2015, uma colisão entre um comboio suburbano e um miniautocarro numa passagem de nível provocou 16 mortos em Jacarta.