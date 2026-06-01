Mandelson criticou Starmer e garantiu que não se iriam arrepender da sua nomeação

O governo de Keir Starmer divulgou esta segunda-feira, 1 de junho, cerca de 1500 páginas de documentos relativos a Peter Mandelson e à sua nomeação como embaixador nos Estados Unidos, cargo do qual foi afastado nove meses depois, em setembro do ano passado, devido à sua relação próxima com o falecido agressor sexual norte-americano Jeffrey Epstein. De recordar que o antigo proeminente membro do Partido Trabalhista está sob investigação criminal por alegações de má conduta em cargo público. Este caso, que abriu uma crise política que se arrasta há meses com vários apelos à demissão do primeiro-ministro britânico, já tinha levado o governo a divulgar 147 páginas de documentos a 11 de março. Agora são cerca de dez vezes mais e mostram, segundo a BBC, 340 emails ou correntes de emails, 56 conversas no WhatsApp, algumas com centenas de mensagens, 15 cartas e notas de 26 reuniões.Algumas destas comunicações mostram que Mandelson não tinha Keir Starmer em grande conta, como é referido numa troca de mensagens, em maio de 2025, com o então ministro Pat McFadden, com o ex-trabalhista a escrever que “Keir carece de entusiasmo, assim como o Gabinete como um todo”, acrescentando que “têm boas intenções, mas precisamos de mais pessoas que saibam executar.”Dois meses depois, também numa troca de mensagens com McFadden, dizia que o número 10 de Downing Street estava “abalado e desamparado. Precisa de uma renovação completa e de uma injeção de propósito e confiança para chegar a algum lado”, escreveu Mandelson ao então ministro, afirmando que Starmer “não tem liderança e nenhum deles sabe realmente o que Keir pensa ou quer. Aliás, a maioria deles pensa que nem o próprio Keir sabe o que quer”.Numa nota manuscrita enviada a David Lammy, atual vice-primeiro-ministro e então ministro dos Negócios Estrangeiros, Mandelson garantia que, caso avançassem com a sua nomeação como embaixador, “certificar-me-ei de que nunca se arrependerão”. “Para mim, seria a última coisa que faria na vida pública e seria uma enorme honra servir-vos e ao governo nesta função. Portanto, se vocês estiverem dispostos a isso, eu também estou”, garantia em novembro de 2024. .Starmer volta a tremer por causa de Mandelson, mas ainda sem cair .Keir Starmer faz discurso de relançamento sob fogo