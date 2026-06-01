Peter Mandelson (à esquerda) com Jeffrey Epstein (à direita) numa foto divulgada pelo Departamento de Justiça dos EUA.
Peter Mandelson (à esquerda) com Jeffrey Epstein (à direita) numa foto divulgada pelo Departamento de Justiça dos EUA.Departamento de Justiça dos EUA
Internacional

Mandelson criticou Starmer e garantiu que não se iriam arrepender da sua nomeação

Governo britânico divulgou cerca de 1500 páginas sobre a nomeação do ex-embaixador nos EUA.
Ana Meireles
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Peter Mandelson
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