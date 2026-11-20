Mais de 680 pessoas foram detidas e quase 2.400 automóveis apreendidos numa operação coordenada pela Interpol contra o tráfico internacional de carros roubados, incluindo em Portugal, que permitiu apreender também peças para veículos, droga e armas.

Segundo informou a Interpol, em comunicado, a operação Carback II contou com o apoio da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex) e evidenciou a dimensão internacional do tráfico de carros roubados e as ligações com outras atividades criminosas, como o tráfico de drogas, de armas e de migrantes.

Na Mauritânia, as autoridades apreenderam um Toyota francês roubado, enquanto dois automóveis roubados em Portugal foram recuperados pelas autoridades senegalesas e nigerianas. Na Bolívia, um automóvel argentino roubado foi monitorizado em tempo real e apreendido pelas autoridades locais. E graças a informações fornecidas pelas autoridades aduaneiras canadianas sobre contentores suspeitos, dois veículos de gama alta roubados no Canadá foram intercetados durante a sua passagem pelo Porto de Tânger.

Na Alemanha, um barco insuflável e um motor foram encontrados num carro com matriculas falsas, juntamente com evidências de que os ocupantes estavam envolvidos numa rede de contrabando de migrantes.

Na Grécia, a polícia detetou três veículos com matriculas francesas cujos documentos tinham sido falsificados. Tratava-se de carros alugados que os ocupantes tentavam retirar ilegalmente da União Europeia antes que as empresas de aluguer comunicassem o seu desaparecimento.

Na Argentina, foram apreendidas cerca de 360 peças de automóvel e desmantelada uma rede que roubava motociclos de aluguer na Nicarágua, utilizando documentos de venda falsos.

Segundo a Interpol, a cooperação internacional foi fundamental para localizar diversos veículos.

Paralelamente, a Frontex conduziu outra operação na Europa que resultou na apreensão de mais 710 veículos e na prisão de 334 pessoas.

A Operação Carback II, realizada entre 28 de setembro e 09 de outubro, mostra a relevância do tráfico internacional de veículos roubados à escala global e a sua ligação com redes criminosas que utilizam os lucros obtidos para financiar outras atividades ilegais.