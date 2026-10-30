PSP apreende mais de 60 veículos em operação europeia contra tráfico e furto automóvel

A PSP anunciou esta sexta-feira, 30 de outubro, a apreensão de mais de 60 veículos e meios de mobilidade associados a situações de furto, roubo e abuso de confiança, no quadro de uma operação europeia conjunta.

A operação decorreu “em simultâneo, em toda a Europa, tendo o seu foco nas várias modalidades de criminalidade automóvel (relacionados com veículos de passageiros, camiões, peças para automóveis, máquinas agrícolas, barcos, motores fora de bordo), incluindo o tráfico de veículos furtados, através das fronteiras externas, bem como a fraude documental associada”, refere a PSP em comunicado.

Entre 28 de setembro e 09 de outubro, a PSP participou na operação europeia JAD (Joint Action Day) Mobile 9, sob liderança da Interpol, que teve o centro de coordenação operacional em Varsóvia, na Polónia.

Ao longo de duas semanas, a PSP realizou “uma atividade operacional considerável que culminou na recuperação e apreensão de mais de 60 veículos e meios de mobilidade, incluindo automóveis, motociclos, bicicletas e trotinetes associados a situações de furto, roubo e abuso de confiança”.

Entre os veículos localizados contam-se diversas viaturas sinalizadas em Sistema de Informação Schengen (SIS) e a operação permitiu ainda identificar pelo menos 15 veículos com sinalizações ou ligações internacionais, bem como detetar cinco cartas de condução falsificadas e mais de uma dezena de situações de fraude associada a veículos, com uso de matrículas falsas e da adulteração de registos de motores, indica a PSP.

“A participação nacional integrou igualmente uma forte componente de cooperação policial internacional, materializada através da realização de verificações em bases de dados policiais e da troca de informação operacional com diversos países, com o apoio de parceiros internacionais”, acrescentaram as autoridades portugueses.

Para a operação internacional, a PSP destacou um elemento no Centro de Coordenação da Operação, que foi “responsável pela coordenação operacional da referida operação, assegurando a articulação permanente entre as autoridades participantes e a partilha em tempo real de informação operacional relevante”.

Para a PSP, estes resultados mostram “a importância da cooperação policial internacional e da partilha de informação no combate à criminalidade associada à mobilidade, reforçando a capacidade das autoridades para identificar veículos, documentos e indivíduos relacionados com atividade criminosa”.

No contexto europeu, a operação levou à apreensão de mais de 700 viaturas e 334 detenções.