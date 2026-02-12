Mais 2600 edifícios em Kiev ficaram sem aquecimento após "ataques maciços" russos

Mais 2600 prédios de habitação em Kiev ficaram esta quinta-feira, 12 de fevereiro, sem aquecimento na sequência de novo ataque aéreo noturno das forças russas sobre infraestruturas energéticas um pouco por toda a Ucrânia, com 24 mísseis e 219 drones. Pelo menos duas pessoas morreram, disse o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.O principal alvo dos ataques "foi a infraestrutura energética em Kiev, Odessa e Dnipro", referiu, dando conta de "danos nas regiões de Kharkiv, Donetsk, Kiev e Kherson. Em Kramatorsk, um drone atingiu um edifício do Serviço Estatal de Emergência", informou o chefe de Estado."A situação na capital é difícil, muitos edifícios continuam sem aquecimento", reconheceu Zelensky. Segundo a Força Aérea ucraniana dos 24 projéteis de longo alcance, 15 foram derrubados pelas defesas antiaéreas, tendo os outros nove mísseis balísticos e 19 dos drones causado impactos em 13 localizações diferentes do território, designadamente nas regiões de Kiev, Kharkiv, Dnipro e Odessa."Após os ataques maciços da noite passada, quase 2600 novos edifícios ficaram sem aquecimento”, disse o autarca da capital ucraniana, Vitali Klitschko, acrescentando que mais de mil edifícios já estavam sem aquecimento devido a outros bombardeamentos recentes. .As partes em conflito têm vindo há meses a atingir alvos semelhantes que provocam, de ambos os lados, interrupções no abastecimento de eletricidade ou gás às populações, algo agravado pelas temperaturas negativas que se fazem sentir na região.Segundo a Amnistia Internacional (AI), a Ucrânia perdeu mais de metade da capacidade de produção e 80% do país foi afetado por cortes de energia de emergência.Civis e funcionários daquela organização não governamental relataram que há blocos de apartamentos gelados, tubagens congeladas e rebentadas, elevadores parados, telemóveis descarregados e redes telefónicas interrompidas.Muitos ucranianos dormem vestidos com o máximo de roupa possível, recorrem a fogões a querosene para aquecer tijolos e garrafas de água ou outras soluções de aquecimento perigosas, como montar tendas de acampamento dentro dos quartos e acender velas para combater o frio, descreveu ainda a AI..Ucrânia estima ter feito 1,25 milhões de baixas do lado inimigo.Zelensky pressionado a convocar eleições e referendo a plano de paz