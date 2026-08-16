Maior ataque aéreo de Kiev à Rússia visa travar a montagem e produção de ‘drones’

Naquela que constituiu a maior ofensiva aérea com drones lançada pela Ucrânia contra o interior do território russo desde o início da guerra, uma vaga de mais de 820 aeronaves não-tripuladas lançada este domingo, dia 16 de agosto, teve por principal alvo o gigantesco entreposto da plataforma retalhista Wildberries, em Podolsk, nos arredores da capital. O complexo logístico foi consumido por um incêndio de grandes proporções, com o Ministério da Defesa da Rússia a confirmar a interceção de cerca de 220 aparelhos, mas que, ainda assim, resultaram em perto de 600 impactos em múltiplos pontos do país, o que provocou pelo menos sete mortos civis e quase uma dezena de feridos.

A concentração de ataques ucranianos contra as instalações da Wildberries – a maior plataforma de comércio eletrónico e retalho da Rússia, frequentemente apelidada “Amazon russa” – responde a uma estratégia deliberada de asfixia logística. As autoridades de Kiev sustentam que a rede civil de distribuição da empresa foi convertida numa infraestrutura de duplo uso ao serviço direto do esforço militar do Kremlin.

Segundo as secretas ucranianas, os centros de distribuição da gigante retalhista funcionam como entrepostos cruciais para a triagem e encaminhamento de semicondutores, placas de circuitos integrados e sistemas de navegação obtidos através de esquemas de evasão às sanções ocidentais. Estes componentes abastecem diretamente a produção descentralizada de drones táticos e aparelhos FPV (visão na primeira pessoa), montados por voluntários e pequenas oficinas por toda a Rússia, que dependem da capilaridade e rapidez de entrega da plataforma.

Investigações de órgãos de informação independentes documentaram igualmente a comercialização aberta de mais de 200 mil artigos destinados à designada “Operação Militar Especial” (SVO), desde coletes balísticos e capacetes de combate a fardamento militar, rádios táticos e cabos de fibra ótica. Apesar de a plataforma ter ocultado o termo de pesquisa “SVO”, a circulação deste material manteve-se ativa em categorias paralelas.

A ofensiva contra o grupo fundado por Tatyana Kim tem combinado ataques aéreos e operações cibernéticas da Direção-Geral de Inteligência (HUR) de Kiev contra os servidores de processamento de pagamentos da empresa.

Com as investidas mais recentes, a Ucrânia estima ter neutralizado ou danificado gravemente sete dos dez maiores centros logísticos da Wildberries – incluindo polos em Podolsk, Elektrostal, Kotovsk, Domodedovo e São Petersburgo –, inutilizando mais de 15% da sua capacidade de armazenamento e infligindo prejuízos de centenas de milhares de milhões de rublos.

Em termos contratuais, a recusa da plataforma em cobrir integralmente o valor das mercadorias destruídas transfere grande parte deste impacto financeiro diretamente para pequenas e médias empresas russas.

Destruição de domingo

A ofensiva deste domingo, 16 de agosto, traduziu-se num golpe de grande escala na região de Moscovo. O entreposto de Koledino da Wildberries, em Podolsk, uma infraestrutura de cerca de 250 mil metros quadrados, sofreu destruição severa e exigiu meios aéreos pesados no combate às chamas, registando-se ainda danos num complexo farmacêutico e logístico em Domodedovo.

A magnitude da investida forçou o encerramento temporário do espaço aéreo e o cancelamento ou desvio de mais de 150 voos nos três principais aeroportos da capital (Sheremetyevo, Domodedovo e Vnukovo), na sequência da aproximação de cerca de 600 drones à região metropolitana.

No distrito de Ramensky, a queda de destroços matou um homem de 83 anos numa habitação particular. No sul da Rússia, ataques com mais de 150 drones na região de Rostov provocaram cinco mortos e danificaram habitações e uma estação ferroviária, enquanto em Belgorod um drone atingiu um autocarro de trabalhadores, causando um morto e nove feridos. Moscovo classificou as operações como atos de terrorismo direcionados contra alvos puramente civis.