Magyar quer também acabar com fundações criadas por Orbán.
Magyar quer também acabar com fundações criadas por Orbán. EPA/TIBOR ILLYES
Internacional

Magyar propõe emenda constitucional que impede regresso de Orbán ao poder

Tisza tem uma supermaioria no parlamento da Hungria que lhe permitirá aprovar a legislação.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
União Europeia
Hungria
Viktor Orbán
Fundos europeus
Constituição
edição impressa
Péter Magyar
Diário de Notícias
www.dn.pt