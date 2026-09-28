Magdalena Andersson desiste de formar governo na Suécia

A líder dos sociais-democratas suecos, Magdalena Andersson, anunciou esta segunda-feira, 28 de setembro, que iria informar o presidente do parlamento de que não consegue formar governo na atual situação, depois ter recebido esse mandato na sequência da vitória do seu bloco de centro-esquerda, por uma curta margem, nas eleições do passado dia 13.

Esta decisão de Andersson surge depois do Partido de Esquerda ter anunciado no fim de semana que iria apoiar o candidato do Partido Moderado - a formação do primeiro-ministro interino, Ulf Kristersson, e que encabeça o bloco de centro-direita - à presidência do Parlamento.

O que, para a líder social-democrata, prejudicou a sua tentativa de formar governo. “É claro que levo a mensagem do Partido de Esquerda a sério e, com base nisso e nas conversas que mantive, posso concluir que, neste momento, não há possibilidade de eu formar governo”, disse esta segunda-feira Andersson em conferência de imprensa.

O bloco centro-esquerda de Magdalena Andersson conquistou 176 lugares no parlamento, contra 173 do bloco de direita de Ulf Kristersson, o que em termos de votação representa uma diferença de cerca de 50.000 votos.

O passo seguinte deverá passar pelo presidente do parlamento sueco atribuir o mandato de formar governo a outro líder partidário, sendo o primeiro-ministro interino Ulf Kristersson, do Partido Moderado, a escolha mais provável.