Macron foi o anfitrião da cimeira deste ano do G7.
Macron foi o anfitrião da cimeira deste ano do G7.YOAN VALAT / EPA
Internacional

Macron elogia “mudança de abordagem” do G7 sobre Kiev e aproximação dos EUA à Europa

Líderes das sete maiores economias do mundo comprometeram-se a aumentar entregas de armamento à Ucrânia, incluindo defesas aéreas.
Ana Meireles
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