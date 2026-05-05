Macron e Starmer condenam ataques no Estreito de Ormuz. "Nós ainda nem sequer começámos”, avisa Teerão

O comissário europeu para a Energia afirmou hoje que, por enquanto, não há problemas de abastecimento de hidrocarbonetos na UE devido ao bloqueio do estreito de Ormuz, mas acrescentou que a UE está a preparar-se para uma possível escassez.“Continuamos a preparar-nos para uma situação em que possam surgir problemas de segurança do abastecimento. Ainda não chegámos a esse ponto, mas pode acontecer, especialmente no que diz respeito ao querosene [combustível derivado do petróleo utilizado na aviação]” afirmou Jørgensen em declarações à imprensa após receber em Bruxelas o ministro da Energia da Moldávia, Dorin Junghietu.“Esperamos não chegar a esse ponto, mas estamos a preparar-nos (...), a esperança não é uma estratégia”, acrescentou o social-democrata dinamarquês.“Muito cedo para dizer quando voltaremos a uma situação normal” salientou o comissário, acrescentando que, mesmo que isso aconteça, “na melhor das hipóteses, a situação é muito grave”, porque alguns dos danos nas infraestruturas energéticas no Golfo Pérsico, especialmente no Qatar, levarão anos a recuperar.Leia mais clicando em baixo:.UE prepara-se para eventual escassez de combustível