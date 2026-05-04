O porta-voz do secretário-geral das Nações Unidas disse não ter compreendido totalmente as declarações dos EUA e apelou para a liberdade de navegação.
O porta-voz do secretário-geral das Nações Unidas disse não ter compreendido totalmente as declarações dos EUA e apelou para a liberdade de navegação.FOTO: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Internacional

Irão responde ao “Projeto Liberdade” dos EUA com ataques a navios e aos Emirados

Trump anunciou iniciativa para “guiar” embarcações bloqueadas no Golfo Pérsico, ao que Teerão disparou contra navios de guerra dos EUA, um petroleiro, um cargueiro, e voltou a ter os Emirados na mira.
César Avó
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