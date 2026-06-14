Em 2019, em Biarritz, Macron pôs fim à tradição do comunicado conjunto dadas as divergências entre Trump e os restantes líderes.
Em 2019, em Biarritz, Macron pôs fim à tradição do comunicado conjunto dadas as divergências entre Trump e os restantes líderes.CASA BRANCA/SHEALAH CRAIGHEAD
Internacional

Macron aponta para reequilíbrio com a China e reflexão sobre a IA na cimeira do G7

Na presidência do Grupo dos 7, presidente francês tem como prioridade liderar o caminho para reduzir os desequilíbrios económicos entre blocos. Cimeira arranca esta segunda-feira em Évian.
César Avó
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