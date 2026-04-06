Lula da Silva
Lula da SilvaEPA/Andre Borges
Internacional

Lula prevê visita a Portugal a 21 de abril com encontros com Seguro e Montenegro

A confirmar-se, este será o primeiro encontro entre António José Seguro e Lula da Silva, que não conseguiu marcar presença na tomada de posse do Presidente português.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O Presidente do Brasil, Lula da Silva, prevê visitar Portugal no dia 21 de abril, disse esta segunda-feira, 6 de abril, à Lusa fonte da presidência brasileira.

De acordo com a fonte do Palácio do Planalto, o chefe de Estado brasileiro tem previsto encontrar-se com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e com o Presidente da República, António José Seguro.

A confirmar-se, este será o primeiro encontro entre António José Seguro e Lula da Silva, que não conseguiu marcar presença na tomada de posse do Presidente português, porque já tinha agendada reunião com o Presidente da África do Sul, um parceiro do Brasil nos BRICS.

Por outro lado, Lula da Silva e Montenegro estiveram reunidos duas vezes no ano passado (ambas no Brasil), primeiro em 19 de fevereiro, em Brasília, durante a XIV Cimeira Brasil-Portugal, e depois, em novembro, em Belém do Pará, durante a COP30.

A mesma fonte confirmou à Lusa que o chefe de Estado brasileiro deverá estar em Espanha entre 16 e 18 de abril, a convite do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, para uma visita bilateral a Espanha no dia 17 de abril, garantindo ainda participação na quarta reunião de alto nível da iniciativa “Em Defesa da Democracia”, no dia 18 de abril, em Barcelona.

Luís Montenegro
Brasil
Lula da Silva
Antonio José Seguro

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt