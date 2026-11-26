O Supremo Tribunal Federal do Brasil (STF), composto por 11 juízes, está com uma vaga em aberto desde abril e, ao longo do quarto mandato como presidente, Lula da Silva terá oportunidade de escolher esse e mais três nomes para a corte. As pressões para preencher os quatro lugares chegam de todos os lados mas a mais vocal é a da campanha “Ministra Negra Já”, do movimento Mulheres Negras Decidem, que faz lóbi pela primeira mulher negra no STF em 135 anos.

“Por todo esse tempo, o STF manteve o status quo de todas as desigualdades sociais que percebemos no Brasil, especificamente a racial e a de género”, defende a coordenadora do movimento Stephane Ramos. Num país em que 28,4% da população é composta por mulheres negras, a ativista sublinhou, à Agência Brasil, que “a noção de justiça e de representatividade democrática fica comprometida quando uma corte constitucional decide os rumos dos direitos fundamentais de uma nação maioritariamente feminina sem contar com a vivência, a perspectiva e a inteligência jurídica de uma mulher negra”.

Cerca de 40 organizações e entidades juntaram-se ao movimento, assim como Marina Silva, ex-ministra do Ambiente, que participou num video da iniciativa Mulheres na Justiça a destacar que "as mulheres negras têm qualidade, quantidade e capacidade de ocupar esse espaços”, e de Edson Fachin, o atual presidente do STF, que disse no nono Encontro Nacional de Juízas e Juízes Negros que “quem tem o direito de definir uma próxima vaga na suprema corte brasileira deve saber que há magistradas negras à altura desse lugar para honrar o Brasil e o povo brasileiro”.

Lula quer preencher o quanto antes a vaga em aberto desde que em abril o Senado rejeitou o nome do jurista aliado Jorge Messias, uma derrota histórica e inédita nos últimos 100 anos, até porque a partir da próxima legislatura a câmara alta do Congresso, a quem compete aprovar a indicação presidencial, fica ainda mais hostil ao governo.

No sábado, 21, o presidente reeleito reuniu-se no Palácio da Alvorada com os quatro juízes do STF que lhe são mais próximos, Gilmar Mendes, nomeado por Fernando Henrique Cardoso, Alexandre de Moraes, nomeado por Michel Temer, Flávio Dino e Cristiano Zanin, ambos nomeados por si, e com Davi Alcolumbre e Hugo Motta, presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, respetivamente. Na reunião, Lula reafirmou a preferência por insistir em Messias, ex-ministro do seu governo e pastor evangélico, mas ouviu a defesa dos interlocutores a defesa férrea do nome de Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, segundo a imprensa brasileira.

No Partido dos Trabalhadores (PT), entretanto, o conselho dado a Lula é que deixe cair de vez Messias, esqueça a sugestão por Pacheco e opte por uma mulher. Entre os que mais pressionam por um nome feminino – negro ou não – está Janja da Silva, a primeira-dama.

Duas juízas do Supremo Tribunal de Justiça, outras duas do Tribunal Superior Eleitoral, entre as quais a negra Edilene Lobo, e uma advogada criminalista encabeçam essa lista, a que se juntam nove nomes de juristas negras sugeridos pelo movimento Mulheres Negras Decidem.

A deputada federal Carol Dartora, do PT de Paraná, já apoiou publicamente a promotora de justiça Lívia Sant’Anna Vaz, coordenadora de um grupo de combate à discriminação, para o cargo. A citada Edilene Lobo, assessora jurídica da antiga presidente Dilma Rousseff, é outra das mais defendidas.

Além da vaga em aberto, que resulta do pedido de reforma antecipada de Luís Roberto Barroso ainda em 2024, há três saídas compulsórias pelo limite de idade de 75 anos previstas para os próximos quatro anos: de Luiz Fux, em 2028, de Cármen Lúcia, em 2029, e de Gilmar Mendes, em 2030. Cármen Lúcia é hoje a única mulher no STF, apenas a terceira de entre 172 juízes nomeados desde a fundação da corte em 1891. Homens negros também foram só três indicados em 135 anos, o último dos quais Joaquim Barbosa, relator do processo do Mensalão.

Além dos nomes de mulheres, em geral, de mulheres negras, especificamente, como Sant’Anna e Lobo, e dos citados Messias e Pacheco, o presidente reeleito mantém dois nomes masculinos, Bruno Dantas, que presidiu ao Tribunal de Contas, e Ricardo Couto, atual governador interino do Rio de Janeiro, como possibilidades.

Às pressões à direita ou à esquerda, dos atuais juízes do STF ou dos movimentos sociais, dos presidentes do Congresso ou da primeira-dama, Lula ainda tem de lidar com obstáculos políticos e constrangimentos de calendário: por já ter sido rejeitada na atual legislatura, a indicação de Messias não pode voltar a plenário em 2026, só em 2027; a partir de 2027, o Senado, que na atual composição já rejeitou aquele indicado, vira ainda mais à direita com a chegada de 19 senadores bolsonaristas eleitos em outubro.