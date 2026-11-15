Brasil. Os 12 trabalhos de Lula até à posse
Foto: EPA/TOLGA AKMEN
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Brasil. Os 12 trabalhos de Lula até à posse

Presidente reeleito tem de definir número de ministérios e quais os ministros, determinar prioridades a apresentar a um Congresso hostil e sugerir nome juiz do Supremo antes de 5 de janeiro.
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