Brasil. Os 12 trabalhos de Lula até à posse

Lula da Silva volta ao Brasil este domingo após viagens à Turquia, para a COP 31, e às Filipinas, para a cimeira da Associação de Nações do Sudeste Asiático, e começa finalmente a tomar decisões urgentes sobre o rumo do país. No total, são 12, como os trabalhos de Hércules, e talvez tão árduas quanto as tarefas do herói mitológico. Primeiro os relacionados ao poder que chefia, o executivo, que são seis e por isso representam a parte de leão, não o de Némea, o desafio que Hércules começou por enfrentar, mas quase. Lula deve, desde logo, definir o número de ministros que vão compor o seu quarto governo – fala-se num recorde de 40 pastas, incluindo o da Segurança Pública, uma novidade desafiadora. Por isso, outra missão presidencial passa por, depois de determinar os limites desse ministério, esperar pela aprovação no poder legislativo de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que fortaleça a atuação do governo federal numa das áreas que mais preocupa a população. “O presidente não quer demorar a escolher o ministro da Segurança para sinalizar ao eleitorado que vai cumprir uma das promessas de campanha”, conta o colunista Fábio Zanini, no jornal Folha de S. Paulo. O terceiro e o quarto trabalhos estão relacionados com a economia. Quem escolher para o sempre agitado Ministério da Fazenda? E, antes disso, qual a orientação económica do novo mandato e quais promessas eleitorais da área devem ter execução prioritária? O quinto desafio encaixa nos anteriores: onde colocar Fernando Haddad, o suposto herdeiro natural de Lula e ministro da Fazenda de 2022 a 2026? Finalmente, o presidente tem de começar a nomear nada menos do que 59 titulares de agências reguladoras. Desafio parlamentar No Congresso, que virou ainda mais à direita a 4 de outubro, a primeira tarefa é contribuir por via de negociações políticas para a reeleição dos atuais presidentes das duas casas, espécie de monstro de duas cabeças, como Ortro, o cão que desafiou Hércules.Tanto Davi Alcolumbre, presidente do Senado, quanto Hugo Motta, presidente da Câmara, são de partidos da direita conservadora, o União Brasil e o Republicanos, respetivamente, a que Lula tem de se aliar para bloquear as ambições da direita bolsonarista, que saiu reforçada das eleições para o parlamento.Partindo do princípio que a esquerda, a direita conservadora e a centro-direita chegam para derrotar o bolsonarismo e eleger Alcolumbre e Motta, o chefe de Estado já deu ordens para os parlamentares governistas começarem a tratar com a dupla a aprovação urgente de temas estratégicos, o seu oitavo trabalho. Entre esses temas, a citada PEC da Segurança, a redução da jornada de trabalho com o fim da escala 6x1, a regulamentação das apostas e a regulação das grandes plataformas digitais. Esse trabalho, entretanto, cruza-se com o da formação do executivo, uma vez que a direita não bolsonarista tenderá a apoiar o governo na mesma proporção em que receber espaço ministerial nele. Distribuir cargos é, pois, a nona grande decisão de Lula. “Já tem gente falando ‘o Lula vai ter muita dificuldade para governar por que o Congresso está mais conservador’, mas eu não escolhi o Congresso, foi o povo que o escolheu e é com ele que eu vou trabalhar, votar e aprovar as coisas”, disse o próprio Lula logo após a reeleição. Escolhas judiciaisAté à posse, Lula já pode escolher um novo nome para o Supremo Tribunal Federal (STF): após a humilhante rejeição da sua primeira escolha, Jorge Messias, pelo Senado, em abril, o presidente tem de avaliar se insiste no mesmo jurista, correndo o risco de ver a maioria bolsonarista da casa reprová-lo, ou se opta por outro mais ao gosto de Alcolumbre, como Rodrigo Pacheco, o ex-presidente do Senado. Foi a opção por Messias em detrimento de Pacheco no ano passado, aliás, que afastou Alcolumbre de Lula antes da reaproximação tática recente entre os dois. Depois, Lula tem mais três juízes do STF para sugerir, por entre pressões da direita não bolsonarista, que quer nomes da sua esfera de ação, e da esquerda, que exige mulheres, só há uma no momento e sai em 2029, e negros, não há nenhum por ora. Além de dezenas de vagas noutros tribunais menores, cabe ainda ao presidente escolher o próximo procurador-geral da República nos próximos tempos, o seu 11º trabalho. Sucessão em marchaTudo isso sem deixar de preparar um sucessor, uma vez que a Constituição – além da idade avançada – não lhe permite recandidatar-se em 2030. A missão, quase tão hercúlea como a de roubar maçãs do Jardim das Hespérides, envolve atribuir cargos de maior ou menor peso ao citado Haddad mas também a Camilo Santana, ex-titular da Educação, e ainda definir o protagonismo a ceder ao vice Geraldo Alckmin, os principais concorrentes. Mas há mais: Rafael Fonteles, governador reeleito do Piauí, Rui Costa, ex-ministro da Casa Civil, Guilherme Boulos, ex-secretário geral da Presidência, Simone Tebet, ex-ministra do Planeamento, Flávio Dino, juiz do Supremo, João Campos, ex-prefeito do Recife, e até, nos últimos dias a primeira-dama Janja da Silva já foram citados como outros eventuais candidatos presidenciais do campo lulista em 2030. .Haddad, Alckmin ou Camilo. Quem são os possíveis herdeiros de Lula.Quarto governo de Lula quer reunir experiência, renovação e fidelidade