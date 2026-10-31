Comerciantes optaram por proteger os estabelecimentos de forma preventiva
Comerciantes optaram por proteger os estabelecimentos de forma preventivaFoto: DR
Internacional

Lojas de em várias cidades espanholas protegem montras face à ameaça de possíveis distúrbios

Alguns estabelecimentos anteciparam o encerramento para as 15:00 ou 18:00, enquanto outros permanecem alerta, aguardando o desenrolar dos acontecimentos nas próximas horas.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

Estabelecimentos comerciais no centro de Madrid, Bilbau, Barcelona e Valência estão a protegere este sábado, 31 de outubro, as montras face à ameaça de possíveis distúrbios e assaltos provocados por novas convocatórias da plataforma Blocus em diferentes pontos de Espanha.

Em dia de Halloween e véspera do feriado de Todos os Santos, que se celebra no domingo, os comerciantes optaram por proteger os estabelecimentos de forma preventiva, temendo a repetição dos distúrbios ocorridos no passado sábado, dia 24, em Barcelona, episódios que resultaram em 133 detenções e na identificação de mais de 600 pessoas.

Nas últimas horas, pelo menos 10 pessoas foram detidas por incitarem à prática de pilhagens, apelando aos jovens para aderirem aos protestos com recurso a armas e fabricando ‘cocktails molotov’.

As detenções ocorreram em Bilbau, Málaga, Tenerife e Valência, onde um jovem de 20 anos é acusado de ser "fundador e principal impulsionador" do movimento Blocus Espanha, tendo sido detido na sexta-feira na localidade de Picanya, prevendo-se que seja hoje presente a tribunal, segundo informaram fontes da Guarda Civil à agência EFE.

Na zona conhecida como "Milha de Ouro" de Madrid, lojas de marcas de luxo, como a Prada, a Loewe, a Miu Miu e a Rabat, além de outras como a Maison du Monde e a Aristocrazy, protegeram as montras face aos novos apelos desta plataforma anónima, que convoca os jovens a protagonizar distúrbios e pilhagens.

Segundo a agência de notícias EFE, alguns destes estabelecimentos já estavam preparados para possíveis ataques logo no início deste sábado, enquanto os funcionários trabalhavam noutros locais a instalar painéis de madeira para evitar pilhagens, semelhantes aos registados na semana passada em Barcelona ou noutras cidades de França.

Em Madrid, o comércio está a preparar-se não só na rua Serrano, mas também nas vias vizinhas de Goya, Jorge Juan e Ortega y Gasset, bem como noutros pontos, como é o exemplo da rua Alcalá. Ali, marcas de luxo, como a histórica joalharia Ansorena, também protegeram preventivamente as vitrinas de vidro.

Alguns estabelecimentos anteciparam o encerramento para as 15:00 ou 18:00, enquanto outros permanecem alerta, aguardando o desenrolar dos acontecimentos nas próximas horas.

Em Barcelona, os Mossos d'Esquadra vão mobilizar hoje um dispositivo de segurança de nível máximo face a uma nova convocatória do Blocus, grupo que, no passado sábado, provocou o caos na capital catalã. Por isso, foi ativado o nível 4 de alerta, o patamar mais elevado estabelecido, em antecipação de uma manifestação "combativa" em que muitas pessoas poderiam voltar a cometer crimes.

No norte de Espanha, também os comerciantes no centro de Bilbau e de San Sebastián estão a proteger as montras face à ameaça de possíveis pilhagens e distúrbios incentivados nas redes sociais pelo grupo Blocus, num fim de semana que regista cerca de 20 manifestações convocadas no País Basco.

A este propósito, a embaixada dos Estados Unidos em Madrid recomendou aos seus compatriotas que evitem ajuntamentos, perante convocatórias para atos de vandalismo, ligadas à plataforma Blocus e difundidas nas redes sociais, para o Halloween, que se assinala na noite de hoje, e o feriado de Todos os Santos, que se celebra no domingo.

Numa mensagem na rede social X, a embaixada mencionou "manifestações que foram anunciadas, incluindo as de 31 de outubro", bem como "outros protestos espontâneos", para alertar os norte-americanos que se encontram em Espanha a reforçarem as suas medidas de segurança face a possíveis distúrbios.

Comerciantes optaram por proteger os estabelecimentos de forma preventiva
Conselho de Estado francês proíbe percurso da manifestação deste sábado em Paris
Comerciantes optaram por proteger os estabelecimentos de forma preventiva
Alemanha é o país que se segue na onda de protestos dos jovens europeus
Espanha
Protestos
Barcelona
Madrid
Lojas
montras