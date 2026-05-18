Localizados os corpos de quatro italianos que morreram num mergulho nas Maldivas

Foram localizados os corpos de quatro italianos que morreram na semana passada quando realizavam um mergulho nas Maldivas, informou esta segunda-feira, 18 de maio, a Força de Defesa Nacional do arquipélago. Numa operação conjunta, que envolveu as autoridades locais e uma "equipa de peritos designada pelo Governo italiano", os corpos foram "localizados no interior da gruta do atol de Vaavu".Nos "próximos dias" serão realizados outros mergulhos "para recuperar os corpos", indicou ainda a Força de Defesa das Maldivas, através da rede social X (antigo Twitter).. Os cinco italianos estariam a explorar uma gruta a 50 metros de profundidade quando morreram na passada quinta-feira. O alerta foi dado pelos tripulantes do "Duke of York" quando verificaram que os mergulhadores não tinham regressado à superfície. Um dos corpos foi recuperado e identificado como sendo do instrutor de mergulho, Gianluca Benedetti, de acordo com o Governo das Maldivas. As operações de resgate têm sido, no entanto, dificultadas pelas condições meteorológicas adversas. No sábado, um mergulhador militar das Maldivas morreu quando tentava recuperar os corpos dos quatro italianos, tendo sido suspensas as buscas. O militar Mohamed Mahudhee morreu no hospital, vítima de doença descompressiva subaquática. O Ministério Público de Roma abriu um inquérito, estando também as autoridades das Maldivas a investigar o caso..Mergulhador militar das Maldivas morreu ao tentar resgatar corpos de quatro italianos.Cinco italianos morrem a fazer mergulho nas Maldivas. Estariam a explorar grutas a 50 metros de profundidade