Lionel Jospin, antigo primeiro-ministro francês, morre aos 88 anos

O antigo primeiro-ministro francês, Lionel Jospin, morreu no domingo (22 de março, aos 88 anos, informou esta segunda-feira (23) a família à AFP. Lionel Jospin, socialista que liderou o governo de França entre 1997 e 2002, indicou em janeiro que tinha sido submetido a "uma cirurgia grave", sem, no entanto, divulgar mais informações, segundo a imprensa francesa. Chefe de governo durante o primeiro mandato do presidente conservador Jacques Chirac, liderou o PS francês de 1981 a 1988, sucedendo ao histórico François Mitterrand, e, depois, entre 1995 e 1997. Antes de liderar o governo francês, o político francês foi ministro de Estado e da Educação Nacional. Na liderança do executivo, introduziu a semana de trabalho de 35 horas e as uniões civis para casais homossexuais.Jean-Luc Mélenchon, líder da França Insubmissa (LFI, na sigla em francês), recebeu com "tristeza" a notícia da morte de Lionel Jospin, "um exemplo de rigor e trabalho", considerou.Ministro da Formação Profissional no governo de Jospin, Mélenchon afirmou que o antigo primeiro-ministro irá ficar na memória "como o homem da semana de 35 horas" e "da recusa em alterar a idade de reforma". Foi "uma presença intelectual num universo que se encontrava à deriva", destacou ainda numa mensagem publicada nas redes sociais..Jospin concorreu sem sucesso às eleições presidenciais francesas de 1995 e de 2002, nas quais o líder da extrema-direita Jean-Marie Le Pen conseguiu chegar à segunda volta.Em 2005, foi condecorado com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade de Portugal, pelo então Presidente da República Jorge Sampaio.