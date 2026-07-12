Lindsey Graham, senador apoiante de Trump, morre subitamente aos 71 anos

Era um dos mais próximos aliados de Donald Trump, avança a agência Associated Press, dando conta da morte inesperada do senador norte-americano Lindsey Graham, um dos mais próximos aliados do Presidente Donald Trump no Congresso.Morreu ao início da noite de sábado, 11 de julho, aos 71 anos, na sequência de uma «doença breve e súbita», diz a AP citando um comunicado do gabinete senador. Lindsey Graham, senador republicano pela Carolina do Sul, defendeu uma política externa dos Estados Unidos mais assertiva, e tinha feito recentemente uma viagem à Ucrânia, onde se encontrou com Volodymyr Zelensky.O presidente dos Estados Unidos reagiu à morte do apoiante nas redes sociais. «O senador Lindsey Graham, uma das melhores pessoas e dos melhores senadores que alguma vez conheci, morreu!», escreveu Donald Trump. «Estava sempre a trabalhar e era um verdadeiro patriota americano. Lindsey fará muita falta!!! Mais pormenores e informações sobre as cerimónias fúnebres serão divulgados oportunamente. É muito triste!», acrescentou.O líder da maioria no Senado, John Thune, republicano do Dakota do Sul, por sua vez, sublinhou que Lindsey Graham foi "um firme defensor dos Estados Unidos e um forte aliado dos países que prezam a liberdade. Acreditava no poder da América para promover o bem no mundo e dedicou a sua vida a essa causa»..Trump pôs em risco maioria no Senado na ânsia de se livrar dos republicanos “desleais”.EUA lançaram nova ronda de ataques contra alvos iranianos. Operação já foi dada como terminada