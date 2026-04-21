Leão XIV presta tributo a Francisco um ano após a sua morte

O papa Leão XIV lembrou esta terça-feira (22 de abril) o antecessor, um ano após a morte de Francisco, como alguém "que tanto deu à Igreja através da sua vida, do seu testemunho, das suas palavras e dos seus gestos".As declarações do papa foram feitas aos jornalistas que o acompanharam na viagem de avião de Luanda, em Angola, para Malabo, na Guiné-Equatorial, última paragem da sua viagem apostólica pelo continente africano..Papa pede à Igreja angolana que não desista de “denunciar injustiças”."Neste primeiro aniversário da sua morte, gostaria de recordar o papa Francisco, que tanto deixou, que tanto deu à Igreja através da sua vida, do seu testemunho, das suas palavras e dos seus gestos. Fê-lo vivendo verdadeiramente a proximidade com os mais pobres, os mais humildes, os doentes, as crianças e os idosos", afirmou Leão XIV. O papa Francisco procurou verdadeiramente “promover o respeito autêntico por todos os homens e todas as mulheres, promovendo um espírito de fraternidade, de sermos todos irmãos e irmãs, e de procurarmos viver a mensagem que encontramos no Evangelho”, acrescentou, segundo o relato do site Vatican News..“Em memória de Francisco”