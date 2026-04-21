Declarações de Leão XIV foram pronunciadas no voo entre Angola e a Guiné-Equatorial, última paragem da sua primeira viagem apostólica ao continente africano.
Declarações de Leão XIV foram pronunciadas no voo entre Angola e a Guiné-Equatorial, última paragem da sua primeira viagem apostólica ao continente africano.FOTO: EPA/LUCA ZENNARO
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Leão XIV presta tributo a Francisco um ano após a sua morte

Papa lembrou o antecessor como alguém "que tanto deu à Igreja através da sua vida, do seu testemunho, das suas palavras e dos seus gestos".
Susana Salvador
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O papa Leão XIV lembrou esta terça-feira (22 de abril) o antecessor, um ano após a morte de Francisco, como alguém "que tanto deu à Igreja através da sua vida, do seu testemunho, das suas palavras e dos seus gestos".

As declarações do papa foram feitas aos jornalistas que o acompanharam na viagem de avião de Luanda, em Angola, para Malabo, na Guiné-Equatorial, última paragem da sua viagem apostólica pelo continente africano.

Declarações de Leão XIV foram pronunciadas no voo entre Angola e a Guiné-Equatorial, última paragem da sua primeira viagem apostólica ao continente africano.
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"Neste primeiro aniversário da sua morte, gostaria de recordar o papa Francisco, que tanto deixou, que tanto deu à Igreja através da sua vida, do seu testemunho, das suas palavras e dos seus gestos. Fê-lo vivendo verdadeiramente a proximidade com os mais pobres, os mais humildes, os doentes, as crianças e os idosos", afirmou Leão XIV.

O papa Francisco procurou verdadeiramente “promover o respeito autêntico por todos os homens e todas as mulheres, promovendo um espírito de fraternidade, de sermos todos irmãos e irmãs, e de procurarmos viver a mensagem que encontramos no Evangelho”, acrescentou, segundo o relato do site Vatican News.

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