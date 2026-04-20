O papa com uma criança, depois do encontro com os bispos e outros membros da igreja angolana em Luanda.
O papa com uma criança, depois do encontro com os bispos e outros membros da igreja angolana em Luanda.FOTO: EPA/JOSE SENA GOULAO
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Papa pede à Igreja angolana que não desista de “denunciar injustiças”

Leão XIV defendeu que todos os angolanos “têm o direito de construir o país, beneficiando dele de modo equitativo”. De manhã, presidiu à missa em Saurimo.
Susana Salvador
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