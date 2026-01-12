Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Marine Le Pen à saída do tribunal.
Marine Le Pen à saída do tribunal.EPA
Internacional

Le Pen volta a tribunal para tentar salvar a sua candidatura presidencial em 2027

Julgamento do recurso começa esta terça-feira, mas a decisão só deve ser conhecida no verão. Líder da extrema-direita francesa já disse que em caso de derrota não voltará a concorrer ao Eliseu.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
França
Marine Le Pen
presidenciais francesas
edição impressa
Reagrupamento Nacional

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt