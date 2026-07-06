Mark Rutte esteve em finais de junho na Casa Branca para discutir a cimeira da NATO com Donald Trump.
Mark Rutte esteve em finais de junho na Casa Branca para discutir a cimeira da NATO com Donald Trump.NATO
Internacional

Líderes da NATO devem confirmar gastos recorde em defesa face a uns EUA a reduzir presença na Europa

Reunião em Ancara será um “dos testes mais difíceis” da Aliança, numa altura em que a relação entre os dois lados dos Atlântico é um ponto de frustração para Trump, nomeadamente pela guerra no Irão.
Ana Meireles
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