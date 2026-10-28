Líder do Governo da Andaluzia diz que comboio de alta velocidade "deixou de ser um meio de transporte seguro"

Espanha volta a deparar-se com um trágico acidente ferroviário com a colisão, na manhã desta quarta-feira, 28 de outubro, de dois comboios de alta velocidade perto da estação de Urda, em Toledo, que fez pelo menos 68 mortos. Nove meses antes, em janeiro, 46 pessoas morreram num outro acidente ferroviário em Adamuz (Córdoba). "Quando ainda não tínhamos recuperado do impacto de Adamuz, hoje somos abalados por uma tragédia semelhante na mesma linha ferroviária", afirmou o presidente da Governo Regional da Andaluzia, Juanma Moreno.

O governante do PP exigiu ao Executivo de Pedro Sánchez "transparência, rigor e responsabilidade" na gestão deste acidente ferroviário, prometendo "prudência e seriedade" por parte do Governo da Andaluzia.

Para Moreno, o Governo de Espanha "tem a obrigação de fornecer informação, que deve ser clara, transparente e verdadeira, e de garantir a segurança dos passageiros".