Líder da NATO diz que os europeus “entenderam a mensagem” de Trump

O secretário-geral da NATO afirmou esta segunda-feira, 4 de maio, que os países europeus “entenderam a mensagem” do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e estão agora a garantir que os acordos sobre a utilização de bases militares são implementados. “Sim, houve alguma deceção por parte dos EUA, mas os europeus ouviram”, disse Mark Rutte à chegada para a cimeira da Comunidade Política Europeia, que se realizou esta segunda-feira na Arménia. “Estão agora a garantir que todos os acordos bilaterais de bases estão a ser implementados”.Trump acusou vários países da NATO de apoiarem os Estados Unidos na guerra contra o Irão, tendo no final da passada semana anunciado a retirada de 5.000 soldados norte-americanos da Alemanha e ameaçando fazer o mesmo em Espanha e Itália. França e Reino Unido recusaram-se a dar uma autorização incondicional aos Estados Unidos para usarem bases nos seus territórios para atacar o Irão. Espanha foi mais longe garantiu que as bases militares no seu território não podem ser utilizadas para a guerra contra o Irão. No entanto, Rutte sublinhou que “todo o apoio logístico está a ser entregue […] pela Roménia, Portugal, Grécia, Itália, Reino Unido e outros apoios”, numa referência à utilização de bases europeias, como a das Lajes, nos Açores.O líder da NATO referiu ainda que “cada vez mais” países europeus estão a pré-posicionar recursos como caça-minas e navios varredores de minas perto do Golfo para estarem preparados para uma “próxima fase” do conflito com o Irão, sendo sabido que a França e o Reino Unido lideram uma coligação internacional para ajudar a garantir a liberdade de navegação através do Estreito de Ormuz, mas só depois do fim da guerra.Também na chegada à cimeira, a chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, apontou que “o momento deste anúncio [de Trump] é uma surpresa”, embora admitindo que “já se fala há muito tempo sobre a retirada das tropas dos Estados Unidos da Europa”. “Acho que isso mostra que temos de reforçar seriamente o pilar europeu na NATO e que temos de fazer muito mais. As tropas americanas não estão na Europa apenas para proteger os interesses europeus, mas também os interesses americanos”, adiantou..Trump mantém impasse no Irão e abre frente de batalha com a NATO.Europa chegou à “dolorosa” conclusão de que tem de ser mais autónoma face a uns EUA voláteis