Rutte disse que há países que apoiaram os EUA, como Portugal.
Rutte disse que há países que apoiaram os EUA, como Portugal.HAYK BAGHDASARYAN / EPA
Internacional

Líder da NATO diz que os europeus “entenderam a mensagem” de Trump

Mark Rutte afirmou que a retirada de tropas da Alemanha, anunciada por Trump, mostra a “deceção” pela falta de apoio na guerra contra o Irão.
Ana Meireles
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