Líder da Anthropic acusa rivais de mentir sobre riscos da IA e rejeita estar a manobrar contra a concorrência

"Não temos de desligar tudo hoje"

Questionado sobre a urgência de uma resposta, Amodei traçou uma linha entre prudência e histeria: "Não significa que tenhamos de entrar em pânico hoje. Não significa que tenhamos de desligar tudo. Mas diria que é um sinal de aviso. É um sinal de aviso de que precisamos de abrandar".

No seu ensaio, o empresário frisou que a indústria arrisca uma "corrida para o fundo, estimulada por incentivos comerciais", alertando para vetores de perigo concretos: "Eles incluem o risco de perda de controlo dos sistemas de IA, o uso indevido de IA para ciberataques e bioterrorismo, e uma grave disrupção económica".

Apesar dos avisos, o cofundador da tecnológica afastou cenários de interdição total. "Não acho que proibi-la completamente seja a abordagem correta. Primeiro, a ideia de que nunca obteremos os benefícios incríveis, de que nunca obteremos as curas médicas, é algo que não me agrada. Segundo, esta tecnologia será desenvolvida noutros países, incluindo em países autoritários", observou, classificando a hipótese de os Estados Unidos pararem enquanto a China avança desregulada como "o dilema mais difícil" do momento atual.

Amodei confessou ainda o seu incómodo com a concentração de influência nas mãos do setor corporativo: "A minha perspetiva aqui é de que sempre foi muito estranho que esta tecnologia esteja a ser construída por uma empresa privada. As pessoas fazem-me essa pergunta a toda a hora: por que é que isto não está a ser construído por governos? E o mais estranho é que eu concordo com elas. Sinto-me desconfortável".

Questionado diretamente sobre se aceitaria transferir o controlo dos sistemas para o Estado, o executivo respondeu estar disponível para o fazer perante "a combinação certa de governos" democráticos com monitorização partilhada.

O líder da Anthropic resumiu a encruzilhada de forma categórica: "Se construirmos da forma correta, penso que a probabilidade de algo mau acontecer é muito baixa. Se construirmos da forma errada, a probabilidade de algo mau acontecer é muito elevada".

Apesar do concerto invulgar entre os principais rostos de Silicon Valley, a posição continua a encontrar resistência firme em Washington. O Presidente norte-americano, Donald Trump, e o presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, rejeitaram já qualquer paragem ou restrição federal compulsória, reafirmando que o desenvolvimento nos Estados Unidos tem de prosseguir sem entraves para garantir a liderança geopolítica face a Pequim.