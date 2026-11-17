O primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, defendeu na segunda-feira, 16 de novembro, que é tempo de admitir que o Brexit não trouxe os resultados esperados para o Reino Unido e que o país precisa de uma relação muito mais estreita com a União Europeia.

Andy Burnham comparou o desfecho da separação do Reino Unido da União Europeia (UE), desencadeada por um referendo em 2016, ao conto de fadas de Hans Christian Andersen, "As Roupas Novas do Imperador", no qual ninguém tem coragem de dizer ao governante que está, na verdade, nu.

"Bem, procuro dizer as coisas como as vejo. O Brexit que nos foi entregue não resultou. Perdemos mais do que ganhámos", frisou Burnham num discurso sobre política externa durante o banquete do Lord Mayor, no distrito financeiro de Londres.

Procurando pôr fim a uma década de turbulência política, período no qual se tornou o sétimo primeiro-ministro britânico desde 2016, Burnham garantiu que o Reino Unido está de volta à cena mundial.

E defendeu que o país está bem posicionado para liderar numa era de renovada cooperação internacional, graças à experiência acumulada desde 2016.

"O Brexit foi a primeira peça de dominó a cair num movimento global em direção a mais isolacionismo e protecionismo. Era exatamente o que os nossos inimigos queriam. A Rússia desejava a desunião dentro da NATO e uma Europa mais fraca", salientou Burnham antes de uma cimeira entre o Reino Unido e a UE, marcada para sexta-feira em Bruxelas.

O encontro é um passo fundamental na sua promessa de redefinir as relações com o bloco das 27 nações, uma década após a votação britânica pela saída e seis anos após a saída efetiva, ocorrida em 2020.

Espera-se que a cimeira formalize um acordo comercial para o setor alimentar e das bebidas, pactos sobre energia e comércio de emissões, bem como um plano que permita aos jovens trabalhar por períodos limitados tanto no Reino Unido como na UE.

O comércio com os países da UE caiu drasticamente, e as estimativas dos danos económicos variam entre 4% e 8% do Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido, segundo o líder do governo.

A maioria dos economistas concorda que o Brexit prejudicou a economia britânica, mas os políticos do Reino Unido têm evitado reabrir um debate doloroso.

Não é o caso de Burnham. Declarou que, logo após a cimeira, iniciará uma discussão nacional sobre a relação de longo prazo da Grã-Bretanha com o bloco.

O seu porta-voz, Tom Wells, disse na segunda-feira que "nenhuma premissa foi estabelecida" e que "o público britânico decidirá o desfecho".

Até às próximas eleições, Burnham mantém-se vinculado à promessa feita por Keir Starmer, a quem sucedeu como líder do Partido Trabalhista e como primeiro-ministro, de não reintegrar o país na união aduaneira (sem tarifas) ou no mercado único (sem barreiras à circulação de bens, serviços e trabalhadores) do bloco.

Retirar esta promessa reacenderia uma questão que dividiu o país, pois no referendo 52% dos eleitores votaram a favor da saída da UE, enquanto 48% apoiaram a permanência.

O ex-primeiro-ministro conservador Boris Johnson, um dos defensores do Brexit, sublinhou que, se Burnham tentasse levar os britânicos de volta à UE, "as pessoas perceberiam o que está a acontecer".

"Não vão querer isso, e ele não terá sucesso", apontou Boris Johnson.