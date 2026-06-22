Militante pró-União Europeia numa ação junto ao Parlamento britânico.
Militante pró-União Europeia numa ação junto ao Parlamento britânico.FOTO:EPA/NEIL HALL
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Dez anos após o referendo do Brexit, 75% querem relação mais próxima com a UE

Há uma década, 52% dos britânicos votaram para sair da União Europeia. Agora, numa hipotética nova consulta, 52% votariam para voltar a entrar.
Susana Salvador
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