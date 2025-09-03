Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Vestido ao estilo de Mao, Xi assistiu ao desfile ladeado de Kim e de Putin.
Vestido ao estilo de Mao, Xi assistiu ao desfile ladeado de Kim e de Putin.EPA/XINHUA / Rao Aimin
Internacional

Líder da “imparável China” adverte: é tempo de escolher guerra ou paz

Xi Jinping apresentou-se como o líder do mundo não ocidental e desafiou o bloco ocidental a tomar uma opção ao presidir ao desfile militar comemorativo da derrota do Japão na II Guerra Mundial.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
China
Vladimir Putin
Kim Jong-un
Xi Jinping
parada militar
empresas públicas

