Kremlin diz que Trump convidou Putin para integrar Conselho de Paz para Gaza

O Kremlin revelou esta segunda-feira, 19 de janeiro, que o presidente dos EUA, Donald Trump, convidou o homólogo russo, Vladimir Putin, a integrar o Conselho de Paz para a Faixa de Gaza. O porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, avançou com a informação e referiu que Moscovo está, atualmente, a analisar a proposta.Putin "recebeu um convite, através dos canais diplomáticos, para participar deste Conselho de Paz", afirmou Peskov, citado pela imprensa internacional. "Neste momento, estamos a estudar todos os detalhes desta proposta e esperamos entrar em contacto com a parte americana para esclarecer todas as nuances", adiantou o porta-voz do Kremlin.Já este mês o presidente norte-americano anunciou que o secretário de Estado Marco Rubio e o antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair irão integrar o Conselho de Paz para a Faixa de Gaza, um organismo que o próprio Trump irá presidir. .Trump nomeia Tony Blair e Marco Rubio para o Conselho de Paz em Gaza. O enviado especial norte-americano Steve Witkoff também fará parte do órgão, assim como Jared Kushner, o genro do presidente dos EUA, e o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga. Países como a Argentina, a Turquia, o Paraguai, o Canadá e o Egito já terão recebido convites de Donald Trump para integrarem o Conselho Executivo para a Paz, que visa a supervisão da governação de um comité palestiniano da Faixa de Gaza. .Witkoff lança Fase 2 do plano dos EUA para a Faixa de Gaza, mas não revela detalhes.Chefe do comité de Gaza bloqueado por Israel antes da sua primeira reunião