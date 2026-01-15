Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
À mesa com dirigentes egípcios, no Cairo, palestinianos de várias fações, Hamas incluído, aprovaram a equipa de 15 membros do comité tecnocrático para Gaza.
Chefe do comité de Gaza bloqueado por Israel antes da sua primeira reunião

Ali Shaat esteve retido mais de seis horas antes de se reunir com a equipa do comité tecnocrático. Netanyahu prometera que segunda fase do plano de paz só avançaria com a devolução de todos os corpos.
César Avó
