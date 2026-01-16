Kiev tem apenas metade da eletricidade de que necessita

É a mais grave crise energética em tempo de guerra, diz o presidente da Cãmara de Kiev, admitindo que a capital da Ucrânia tem apenas metade da eletricidade de que necessita.Kiev, uma das maiores cidades da Europa de Leste, necessita de 1.700 megawatts de electricidade por dia para abastecer os serviços dos seus 3,6 milhões de habitantes, disse Vitali Klitschko à Reuters, esta sexta-feira, 16 de janeiro. “É a primeira vez na história da nossa cidade que, com geadas tão fortes, grande parte da cidade ficou sem aquecimento e com uma enorme escassez de eletricidade”, afirmou.Segundo o autarca, os parceios internacionais já enviaram geradores adicionais e as equipas de reparação estão a trabalhar ininterruptamnete para restabelecer o aquecimento depois de um ataque russo na semana passada ter interrompido o fornecimento de energia a 6.000 edifícios residenciais. De acordo com Vitali Klitschko, cerca de 100 edifícios ainda estão sem aquecimento numa altura em que se registam temperaturas negativas na região.Na quinta-feira, 15, o Presidente ucraniano, Volodimir Zelenskyy, disse que a situação era particularmente grave em Kiev mas também em Odessa e na região de Dnipropetrovsk e ordenou a suspensão do recolher obrigatório noturno nos casos em que a crise causada pelas baixas temperaturas e pelos ataques russos assim o exigirem. .Zelensky admite atrasos na entrega de mísseis ocidentais para o sistema de defesa aérea da Ucrânia.Trump volta ao discurso pró-russo e acusa Zelensky de atrasar a paz