Um socorrista trabalha no local de um ataque aéreo russo, perto da casa do escultor ucraniano Katiba Mamedov, em Kharkiv.
Um socorrista trabalha no local de um ataque aéreo russo, perto da casa do escultor ucraniano Katiba Mamedov, em Kharkiv.EPA / SERGEY KOZLOV
Internacional

Kiev prossegue ataques para aumentar pressão sobre Moscovo

Volodymyr Zelensky deu conta de um ataque contra uma infraestrutura petroquímica na Sibéria, horas após uma refinaria no Tartaristão, avisando que a Ucrânia vai continuar as ações de longo alcance.
Ana Meireles
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