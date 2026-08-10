Kiev prossegue ataques para aumentar pressão sobre Moscovo

As Forças Armadas ucranianas anunciaram esta segunda-feira, 10 de agosto, ter atingido durante a madrugada a refinaria de petróleo de Taneko, na região russa do Tartaristão, naquele que foi mais um ataque da campanha de Kiev para aumentar o custo para a Rússia em prosseguir a guerra.De acordo com as autoridades russas, o ataque de drones ucranianos contra a cidade de Nizhnekamsk, localizada a cerca de mil quilómetros dentro do território russo e onde fica a refinaria acima mencionada, matou 13 pessoas e feriu outras 75. De acordo com a Reuters, sete vítimas mortais eram do Uzbequistão. No domingo à noite, o presidente da Ucrânia havia dito que a continuação dos ataques a refinarias de petróleo estava ligada a exercer mais pressão sobre Moscovo. “A única razão pela qual isto continua é a falta de vontade da Rússia em acabar com esta guerra”, disse Volodymyr Zelensky. O Ministério da Defesa russo informou esta segunda-feira que as defesas aéreas intercetaram 456 drones ucranianos durante a noite em 16 regiões russas, em Moscovo, na Crimeia e Krasnodar, mas não adiantou quantos drones tinham entrado no seu território. As autoridades de Moscovo anunciaram ainda ter aberto um inquérito criminal ao ataque noturnos contra Nizhnekamsk, que classificaram como “terrorista”, alegando que, segundo a Reuters, Kiev tinha atingido zonas residenciais e que uma criança estava entre os civis mortos.As autoridades militares ucranianas revelaram ainda ter esta segunda-feira atingido uma infraestrutura petroquímica em Tobolsk, na região de russa de Tyumen, a cerca de 2.500 quilómetros da fronteira entre a Ucrânia e a Rússia. De acordo com a mesma fonte, o ataque atingiu a unidade central de fracionamento de gás desta infraestrutura, que trata produtos que são utilizados no fabrico de componentes de combustível para rockets, combustível de aviação, materiais compósitos para drones e gasolina de alta octanagem.“Mais uma conquista das nossas Forças de Defesa da Ucrânia: mais um objeto da indústria de petróleo russa foi atingido, e a distância é significativa - mais de 2.500 quilómetros. E isso em Tobolsk, na Sibéria. Agora, esta região também está ao alcance dos nossos ataques de longo alcance. Uma conquista muito importante dos nossos soldados ucranianos”, disse ontem Zelensky, na sua tradicional mensagem diária ao início da noite, avisando que “haverá mais ataques de longo alcance ucranianos, que devem demonstrar à Rússia e aos russos que a paz é necessária”.Já o comandante responsável pela guerra de drones da Ucrânia disse esta segunda-feira em entrevista à AP que os recentes ataques de Kiev na Crimeia são a primeira fase de uma campanha destinada a tornar a península - anexada unilateralmente pela Rússia em 2014 - inutilizável como base de operações das forças russas.“A Crimeia está inserida nos pilares conceptuais fundamentais para o fim da guerra”, afirmou o major Robert Brovdi, sublinhando que as suas forças poderiam atacar sete vezes mais alvos militares na Crimeia se os recursos prometidos pelos aliados chegassem mais depressa. Em sentido contrário, pelo menos cinco pessoas morreram esta segunda-feira num ataque na região de Kharkiv. “As forças russas realizaram um ataque de artilharia em grande escala contra a zona residencial da aldeia de Bugaivka, no distrito de Chuguiv. Várias casas foram destruídas como resultado do ataque inimigo. Cinco pessoas morreram”, afirmou a procuradoria regional num comunicado citado pela AFP. .Ucrânia ataca com drones refinarias russas e Kiev volta a ser alvo das forças russas.Drones ucranianos visam Moscovo e atingem refinaria em ataque de "grande escala". Uma "resposta justificada", diz Zelensky