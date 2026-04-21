Kiev pode receber a primeira tranche do empréstimo da UE já em maio

A líder da diplomacia europeia desejou esta terça-feira, 21 de abril, que sejam tomadas “decisões positivas” sobre o empréstimo de 90 mil milhões de euros da União Europeia à Ucrânia, após a derrota do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán. “A Ucrânia precisa mesmo deste empréstimo”, disse Kaja Kallas, na véspera da reunião em que deverá ser tomada uma decisão final sobre o assunto, que foi ontem também discutido pelos ministros dos Negócios Estrangeiros do bloco. “Pode ainda haver alguma movimentação enquanto o primeiro-ministro Orbán estiver em funções. Não quero ser excessivamente otimista antes de ver isso acontecer, dados os muitos atrasos até agora”, declarou esta terça-feira, por seu turno, o comissário europeu dos Assuntos Económicos, Valdis Dombrovskis. “Se acontecer esta semana, será muito bom. Caso contrário, teremos de esperar pelo novo primeiro-ministro. De qualquer forma, acredito que seremos capazes de resolver a situação”.Um alto funcionário da UE disse esta terça-feira à Reuters que as necessidades de financiamento de Kiev para 2026 estão cobertas, sendo provável que Bruxelas faça o primeiro desembolso do empréstimo no final de maio ou início de junho.O futuro primeiro-ministro húngaro, Péter Magyar, já disse estar disponível para aprovar o empréstimo, mas que Budapeste ficará de fora. Orbán reafirmou no domingo que só o aprovará se o oleoduto Druzhba voltar a funcionar e esta terça-feira Volodymyr Zelensky garantiu que Kiev já tinha terminado a sua reparação..Hungria não cede e Europa falha aprovação de empréstimo a Kiev.Magyar quer Hungria mais democrática e próxima da UE, mas mantém algumas das críticas de Orbán