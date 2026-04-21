O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky
O presidente da Ucrânia, Volodymyr ZelenskySTRINGER / EPA
Internacional

Kiev pode receber a primeira tranche do empréstimo da UE já em maio

Orbán reafirmou no domingo que só o aprovará se o oleoduto Druzhba voltar a funcionar e esta terça-feira Volodymyr Zelensky garantiu que Kiev já tinha terminado a sua reparação.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
União Europeia
Guerra na Ucrânia
Volodymyr Zelensky
Ucrânia
Hungria
Viktor Orbán
Kaja Kallas
edição impressa
Valdis Dombrovskis
Péter Magyar

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt