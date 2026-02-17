Hotel InterContinental, em Genebra, acolheu nova ronda de negociações entre EUA, Rússia e Ucrânia.
Hotel InterContinental, em Genebra, acolheu nova ronda de negociações entre EUA, Rússia e Ucrânia.DR/X/Rustem Umerov
Internacional

Kiev foca-se nas “questões práticas”, mas Moscovo fala em negociações “muito tensas”

Diálogo tripartido entre Ucrânia, Rússia e EUA prossegue na quarta-feira, 18 de fevereiro, em Genebra, sem ser claro se houve progresso após um primeiro encontro de quase cinco horas.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
