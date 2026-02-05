Kiev e Moscovo trocam prisioneiros e acordam continuar negociações

Ucrânia e Rússia trocaram esta quinta-feira, 5 de fevereiro, 314 prisioneiros de guerra, a primeira troca desde 2 de outubro, operação que coincidiu com o último dia da nova ronda de negociações em Abu Dhabi entre os dois países, mediada pelos Estados Unidos. De acordo com o enviado especial da Casa Branca Steve Witkoff, “embora ainda haja muito trabalho a ser feito, medidas como esta demonstram que o envolvimento diplomático contínuo está a produzir resultados tangíveis e a impulsionar os esforços para pôr fim à guerra”. E referiu que “este resultado foi alcançado através de negociações de paz detalhadas e produtivas”, adiantando que “as discussões vão continuar, e espera-se que haja mais progressos nas próximas semanas”.Moscovo libertou 150 soldados ucranianos e sete civis, segundo o Quartel-General de Coordenação para o Tratamento de Prisioneiros de Guerra, estando entre eles militares feitos prisioneiros durante a batalha por Mariupol, bem como um membro da Guarda Nacional capturado na central nuclear de Chernobyl, na região de Kiev. Segundo a mesma fonte, a maioria dos libertados estava em cativeiro desde 2022, sendo o mais novo um soldado de 23 anos e o mais velho tendo 63.“A troca de hoje [ontem] ocorreu após uma longa pausa, e é fundamental que a tenhamos conseguido concretizar”, escreveu no X o presidente ucraniano. “Continuaremos a trabalhar para libertar o nosso povo do cativeiro. Precisamos de trazer todos de volta, e certamente o faremos. Estamos a trabalhar em cada nome para que cada família possa finalmente receber os seus entes queridos de volta a casa.”Da parte de Moscovo, o Ministério da Defesa especificou que 157 militares russos foram repatriados, bem como três cidadãos russos, residentes na região de Kursk, detidos ilegalmente por Kiev, adiantando que os militares agora libertados estavam na Bielorrússia a receber a assistência psicológica e médica.Depois de Witkoff ter dito que ainda há “muito trabalho a ser feito”, esperando “mais progressos nas próximas semanas” após estes dois dias de reuniões, Kyrylo Budanov, chefe do gabinete presidencial da Ucrânia, afirmou que as negociações trilaterais foram “genuinamente construtivas”, enquanto o representante da Rússia, Kirill Dmitriev, manteve o mesmo tom positivo e reconheceu a existência de progressos e “avanço” nas discussões sobre o fim da guerra.O presidente ucraniano afirmou que as partes concordaram em realizar outra reunião num futuro muito próximo e que, nas conversações desta semana, abordaram todos os principais pontos de divergência entre os dois lados, mas também que a equipa ucraniana lhe entregaria o seu relatório pessoalmente, devido à sensibilidade das questões.“A conversa está em curso. Não é certamente fácil, mas a Ucrânia tem sido e continuará a ser o mais construtiva possível”, afirmou Volodymyr Zelensky numa conferência de imprensa conjunta ontem em Kiev com o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk.Vários media internacionais noticiaram esta quinta-feira que o presidente francês, Emmanuel Macron, enviou na terça-feira o seu conselheiro diplomático a Moscovo para reuniões com responsáveis russos sobre a Ucrânia, incluindo Yuri Ushakov, conselheiro para assuntos externos de Vladimir Putin. O Kremlin não comentou estas notícias.De recordar que Macron, em dezembro, havia dito que os europeus teriam de retomar conversações diretas com Putin ca-\u0007so os esforços dos EUA para conseguir um acordo de paz fracassassem. “É importante que os europeus restabeleçam os seus próprios canais de discussão”, repetiu Macron na terça-feira, acrescentando que tudo estava a ser feito em consulta com Kiev. .Negociações “produtivas” mas sem novidades sobre a paz na Ucrânia