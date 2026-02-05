Muitos dos prisioneiros ucranianos estavam em cativeiro desde 2022.
Internacional

Kiev e Moscovo trocam prisioneiros e acordam continuar negociações

Os dois lados trocaram 314 prisioneiros, o que não acontecia desde outubro. Steve Witkoff espera “mais progressos nas próximas semanas”, notando que ainda há “muito trabalho a ser feito”.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Guerra na Ucrânia
Rússia
Volodymyr Zelensky
Estados Unidos
Jared Kushner
edição impressa
Abu Dhabi
Steve Witkoff

