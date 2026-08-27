A Rússia voltou a atacar Kiev durante a madrugada desta quinta-feira.
A Rússia voltou a atacar Kiev durante a madrugada desta quinta-feira.EPA / SERGEY DOLZHENKO
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Kiev aponta para possíveis negociações em setembro

Mediação dos EUA está em suspenso desde o início do conflito com o Irão. Zelensky tem proposta para apresentar à Rússia.
Ana Meireles
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