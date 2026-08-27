Kiev aponta para possíveis negociações em setembro

O chefe de gabinete de Volodymyr Zelensky avançou esta quinta-feira, 27 de agosto, que as conversações entre equipas ucranianas e russas poderão ter lugar em setembro e incluir representantes dos Estados Unidos. Em declarações ao site de notícias ucraniano Novyny Live, Kyrylo Budanov disse ainda que Kiev está a procurar retomar as negociações, havendo a possibilidade de novos desenvolvimentos no próximo mês. De recordar que as negociações lideradas pelos enviados da Casa Branca estagnaram, depois dos Estados Unidos terem iniciado o conflito com o Irão há seis meses.“Espero que sim, e também as americanas, claro. Não podemos prescindir delas”, declarou Budanov ao mesmo site, quando questionado se isso significava negociações diretas entre negociadores ucranianos e russos.O presidente ucraniano abordou a possibilidade de retomar as negociações no início da semana, dizendo que Kiev vê uma janela para a mediação dos EUA visando pôr fim à guerra até ao final do próximo verão. E revelou ter elaborado, em conjunto com as autoridades norte-americanas e europeias, uma página de ideias a apresentar a Moscovo.“Contém uma das ideias para um cessar-fogo, esse é o ponto principal. A segunda parte diz respeito ao que os americanos propuseram em relação a uma zona económica livre”, explicou Volodymyr Zelensky, adiantando que um cessar-fogo e uma proposta dos EUA de criar uma zona económica livre no Donbass, a ser gerida por uma terceira parte, constavam do documento.Em resposta a estas declarações, o Kremlin questionou a ideia americana sobre o Donbass, afirmando que o território faz formalmente parte da Rússia, o que torna improvável que venha da ser gerido por terceiros.Ativos russos congeladosA Suécia pediu à União Europeia para retomar as discussões sobre o uso de ativos russos congelados dentro do no bloco para apoiar a Ucrânia. Em dezembro, os líderes da UE não falharam um acordo sobre um plano para usar 210 mil milhões de euros em ativos russos para conceder um empréstimo a Kiev. A Bélgica, país onde está a maior parte destes ativos, esteve no centro do “chumbo”. O pedido consta de uma carta aberta, datada desta quinta-feira e assinada em conjunto com Países Baixos, Polónia e Espanha, dirigida a várias autoridades, como Kaja Kallas, a líder da diplomacia da UE, e Helen McEntee, a ministra dos Negócios Estrangeiros da Irlanda, país que ocupa atualmente a presidência rotativa do Conselho da União Europeia. A carta refere que a UE “deve continuar a prestar um apoio financeiro abrangente, previsível e estruturado à Ucrânia, em consonância com as suas necessidades”, acrescentando ainda que “agora o momento de retomar a questão de como podemos fazer uma utilização adicional dos activos imobilizados da Rússia em benefício da Ucrânia”..Zelensky elogia aprovação de empréstimo europeu para a Ucrânia.Luta de Moscovo pelos seus ativos congelados chega ao Tribunal Geral da UE.Ucrânia e EUA discutem plano de recuperação pós-guerra ainda sem paz à vista