Zelensky classifica os ataques à Crimeia como “sanções de longo alcance” da Ucrânia a Moscovo.
Zelensky classifica os ataques à Crimeia como “sanções de longo alcance” da Ucrânia a Moscovo. OLIVIER MATTHYS / EPA
Internacional

Kiev aperta cerco à Crimeia para pressionar a Rússia

Venda de combustível a civis na península ocupada está suspensa até quarta-feira e todos os eventos públicos foram cancelados.
Ana Meireles
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