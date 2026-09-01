Keir Starmer no discurso de despedida de Downing Street, em julho.
Keir Starmer no discurso de despedida de Downing Street, em julho.FOTO: EPA/ANDY RAIN
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Keir Starmer anuncia que vai deixar de ser deputado: "Este é o momento certo para me afastar"

Renúncia ao cargo implicará eleições no círculo londrino de Holborn e St. Pancras, que representava há 11 anos. Ex-primeiro-ministro mantém apoio total ao sucessor, Andy Burnham.
Susana Salvador
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O ex-primeiro-ministro britânico Keir Starmer anunciou esta terça-feira (1 de setembro) que vai deixar o cargo de deputado, desencadeando novas eleições no círculo eleitoral londrino de Holborn e St. Pancras, que ocupava desde 2015.

"Durante o verão, tive tempo para refletir e considerar o meu futuro. Decidi que este é o momento certo para me afastar do cargo de deputado por Holborn e St Pancras e passar o testemunho a um sucessor", escreveu Starmer, numa declaração publicada no X. "Foi uma honra e um privilégio".

Starmer deixou a liderança do governo em julho, passando a pasta ao novo líder do Partido Trabalhista, Andy Burnham. Na altura disse que iria cumprir o mandato de deputado até ao fim, mas recuou nessa posição.

"É agora o momento de dar um passo ao lado e de me focar noutras questões: assuntos internacionais, incluindo defesa, segurança, comércio e tecnologia num mundo em rápida mudança", referiu, dizendo que continuará também a trabalhar "para combater a violência contra mulheres e raparigas".

O anúncio de Starmer surge no mesmo dia em que os deputados britânicos voltam ao Parlamento, após as férias de verão. E em que Burnham fará o discurso inaugural na Câmara dos Comuns desde que assumiu o cargo de primeiro-ministro.

"Continuarei a dar o meu total apoio ao primeiro-ministro e a este governo trabalhista", disse Starmer, que prometeu também apoiar o candidato do partido nas eleições que agora desencadeou.

O círculo eleitoral de Holborn e St. Pancras é do Labour desde que foi criado, em 1983, mas a saída de Starmer abre eleições que podem representar uma oportunidade para os Verdes.

Segundo a Sky News especula-se que o líder dos Verdes, Zack Polanski, que atualmente é apenas membro da Assembleia de Londres, pode tentar concorrer para entrar no Parlamento.

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