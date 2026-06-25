Andy Burnham é, até ao momento, o único candidato à liderança do Labour.
Andy Burnham é, até ao momento, o único candidato à liderança do Labour. Tolga Akmen / EPA
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Andy Burnham pode suceder a Keir Starmer a 17 de julho

Starmer garantiu que vai deixar a liderança do partido e do governo “de bom grado e assegurarei que haja uma transição ordeira”.
Ana Meireles
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