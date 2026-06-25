Andy Burnham pode suceder a Keir Starmer a 17 de julho

O Comité Nacional do Partido Trabalhista aprovou esta quinta-feira, 25 de junho, o calendário para o processo de escolha do sucessor de Keir Starmer como líder do Labour e primeiro-ministro. Assim, e como era já esperado, o prazo para a apresentação de candidaturas será aberto daqui a duas semanas e, caso apenas um candidato obtenha o número necessário de nomeações de deputados trabalhistas (20% do grupo parlamentar, ou 81 deputados), assumirá a liderança daqui a três semanas. O calendário agora revelado inclui ainda as datas para a obtenção de nomeações de entidades afiliadas, ou seja, os sindicatos (entre 15 e 16 de julho), bem como para a votação ao longo de agosto (entre os dias 6 e 27), caso exista mais do que um candidato.Ou seja, caso Andy Burnham seja o único candidato nomeado por 81 deputados, o cenário mais provável, terá ainda de obter nomeações de pelo menos três organizações afiliadas no Partido Trabalhista - duas delas terão de ser sindicatos - ou de 5% das secções locais do partido. Algo que deverá conseguir facilmente, ficando a sua confirmação como líder marcada para 17 de julho. Num eventual cenário de existir mais do que um candidato à sucessão de Keir Starmer, o nome do vencedor será anunciado a 29 de agosto. Numa entrevista dada esta quinta-feira, Starmer garantiu que vai deixar a liderança do partido e do governo “de bom grado e assegurarei que haja uma transição ordeira”. “Continuarei a servir fielmente o meu país para garantir que qualquer transtorno é absolutamente minimizado. E é por isso que estou a tomar medidas agora para assegurar que isto pode ser feito de forma sensata”, prosseguiu, dizendo ainda querer garantir “que o que quer que venha a seguir seja um sucesso”..Jones e Carns, os deputados que podem estragar a “coroação” do “rei do Norte”.Starmer demite-se e deixa a porta aberta à “coroação” do “rei do Norte”