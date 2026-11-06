Juíza trava início da construção do Arco do Triunfo de Trump

A juíza federal Tanya Chutkan decidiu travar, temporariamente, o início da construção do Arco do Triunfo em Washington, um projeto anunciado pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

A magistrada decidiu adiar por 14 dias o arranque das obras do monumento para permitir ao tribunal avaliar a contestação sobre a legalidade desta construção.

O travão na justiça à vontade de a administração Trump em erguer um Arco de Triunfo acontece depois da Comissão Nacional de Planeamento da Capital ter aprovado o projeto, com oito votos a favor contra quatro. Durante várias horas, foram ouvidos vários relatos de opositores à obra, incluindo democratas.

O Arco do Triunfo em Washington recebeu muitas críticas, entre as quais a localização. Prevê-se que o monumento seja instalado entre o Memorial Lincoln e o Cemitério Nacional de Arlington.

Os quatro elementos da comissão que votaram contra o arco pediram o adiamento da decisão, tendo em conta preocupações sobre a legalidade da construção, assim como a falta de uma verba aprovada pelo Congresso para financiar o projeto e dúvidas sobre o uso militar. De referir que, em setembro, o Presidente norte-americano afirmou que o arco poderá tornar-se um “complexo militar de primeira categoria”.



Explica a AFP que a maioria da comissão, dominada pelos aliados de Trump, votou contra o adiamento das obras, acabando este órgão a aprovar o projeto. Após a luz verde da comissão, a administração Trump declarou que pretendia iniciar as obras imediatamente, mas a juíza Tanya Chutkan travou o arranque da construção.