Juíza trava início da construção do Arco do Triunfo de Trump
A juíza federal Tanya Chutkan decidiu travar, temporariamente, o início da construção do Arco do Triunfo em Washington, um projeto anunciado pelo presidente dos EUA, Donald Trump.
A magistrada decidiu adiar por 14 dias o arranque das obras do monumento para permitir ao tribunal avaliar a contestação sobre a legalidade desta construção.
O travão na justiça à vontade de a administração Trump em erguer um Arco de Triunfo acontece depois da Comissão Nacional de Planeamento da Capital ter aprovado o projeto, com oito votos a favor contra quatro. Durante várias horas, foram ouvidos vários relatos de opositores à obra, incluindo democratas.
O Arco do Triunfo em Washington recebeu muitas críticas, entre as quais a localização. Prevê-se que o monumento seja instalado entre o Memorial Lincoln e o Cemitério Nacional de Arlington.
Os quatro elementos da comissão que votaram contra o arco pediram o adiamento da decisão, tendo em conta preocupações sobre a legalidade da construção, assim como a falta de uma verba aprovada pelo Congresso para financiar o projeto e dúvidas sobre o uso militar. De referir que, em setembro, o Presidente norte-americano afirmou que o arco poderá tornar-se um “complexo militar de primeira categoria”.
Explica a AFP que a maioria da comissão, dominada pelos aliados de Trump, votou contra o adiamento das obras, acabando este órgão a aprovar o projeto. Após a luz verde da comissão, a administração Trump declarou que pretendia iniciar as obras imediatamente, mas a juíza Tanya Chutkan travou o arranque da construção.
A administração argumenta que o Congresso aprovou a construção do arco há mais de 100 anos, mas a juíza rejeita esta explicação.
"A absoluta improbabilidade de que uma lei com 100 anos de existência contenha uma autorização - desconhecida por todas as administrações anteriores - para erguer um arco" de 77 metros, num "local de destaque na capital do país, demonstra o quão longe [o governo] precisa ir para justificar este projeto", justificou Chutkan, citada pela imprensa internacional.
A juíza afirmou que a aprovação da construção deste monumento iria resultar numa obra com duração de cerca de três anos, que irá causar "transtornos" no trânsito, gerar ruído, envolvendo "escavações em larga escala, entre outros impactos".
De acordo com o plano apresentado em abril, o arco terá perto de 77 metros, da base à ponta da tocha da figura semelhante à da Estátua da Liberdade, que estará no topo do monumento, com as inscrições “Uma Nação Sob Deus” e “Liberdade e Justiça para Todos”, cravadas a ouro.
Além deste projeto, a administração dirigida por Donald Trump iniciou a construção de um novo salão de baile na Casa Branca, tendo demolido a Ala Leste do edifício.