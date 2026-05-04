Karoline Leavitt mostra o plano para o arco de Trump.
Karoline Leavitt mostra o plano para o arco de Trump.FOTO: EPA/SHAWN THEW
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O arco triunfal de Trump não triunfa entre os americanos

Nos 250 anos da independência, o presidente propõe construir um arco de 250 pés de altura (cerca de 76,2 metros) em Washington. Mas, segundo as sondagens, os eleitores são contra.
Susana Salvador
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