O arco triunfal de Trump não triunfa entre os americanos

O presidente dos EUA, Donald Trump, quer construir “o maior e mais bonito arco triunfal do mundo” em Washington D.C., para “que todos os americanos possam desfrutar durante muitas décadas”. Mas as sondagens mostram que eles não veem com bons olhos o que alguns já chamam de “Arco de Trump” - tal como outras aventuras arquitetónicas do presidente, que também já destruiu a ala leste da Casa Branca para construir um salão de baile. Nos 250 anos da declaração de independência dos EUA, o projeto passa pela construção de um monumento com 250 pés de altura (76,2 metros). .Um arco em pedra branca com cerca de 50 por 50 metros, com detalhes em dourado, nomeadamente uma Estátua da Liberdade com asas (no ponto mais alto) ladeada de duas águias. Na parte de baixo, quatro leões, um em cada canto. Num dos lados a frase: “Uma nação sob Deus”, que faz parte do juramento de fidelidade aos EUA, no outro “Liberdade e Justiça para todos”. O desenho, que terá chamado a atenção de Trump precisamente pelos pormenores dourados, é do arquiteto Nicolas Leo Charbonneau. Veja aqui os desenhosSegundo uma sondagem Ipsos para a ABC News e o The Washington Post, só 21% dos norte-americanos aprovam a construção do arco, com 52% a oporem-se ao projeto (27% dos quase 1300 inquiridos não sabem ou não responderam). A aprovação depende da inclinação política dos eleitores. Só 6% dos democratas e 12% dos independentes mostram-se favoráveis (78% e 57% são contra, respetivamente). Entre os republicanos, 51% são a favor e 19% contra, sendo os apoiantes do MAGA (Make America Great Again, isto é, tornar a América grande de novo) os mais fervorosos defensores da ideia (63% a favor e 11% contra). O “Arco Triunfal dos Estados Unidos”, como é oficialmente conhecido, será erguido numa rotunda depois de uma ponte do rio Potomac, a meio caminho entre o Memorial a Lincoln e a Arlington House, memorial ao general Robert E. Lee (que lutou do lado da Confederação, mas é homenageado pelo papel que teve em promover a paz e a união no final da Guerra Civil). Esta casa fica no Cemitério de Arlington (onde estão sepultados mais de 400 mil veteranos e famílias).Um grupo de veteranos apresentou precisamente uma ação judicial para travar o projeto, considerando que o arco vai perturbar a visão do que deveria representar a unidade dos EUA após a Guerra Civil - Lincoln foi o presidente que liderou a União durante a Guerra Civil e que aboliu a escravatura, enquanto a casa de Arlington foi construída por escravos e homenageia um general do sul. Segundo uma projeção do The New York Times, a casa ficará visível do memorial a Lincoln, mesmo no meio do arco, mas este ofuscará o memorial para quem está junto à casa.O desenho final foi revelado em meados de abril pela porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt. “Muito depois de todos os que estão nesta sala terem partido, os nossos filhos e netos continuarão a ser inspirados por este monumento nacional”, disse aos jornalistas. Mas a ideia já estava em cima da mesa (literalmente) há meses. Em outubro, os jornalistas da AFP avistaram uma maquete do arco na mesa do presidente na Sala Oval, com os media norte-americanos a referirem-se imediatamente ao “Arco de Trump”.A ideia terá surgido quando o presidente foi o convidado de honra no desfile do Dia da Bastilha, em 2018, ainda durante o primeiro mandato. Na altura Trump ficou não apenas com a vontade de ter o seu próprio desfile militar - concretizou-se em junho do ano passado, nos 250 anos do Exército dos EUA (e coincidentemente também o 79.º aniversário do presidente). Trump terá regressado de Paris a querer também o seu próprio “Arco do Triunfo”, defendendo que Washington era a única grande capital que não tinha um. O arco de Trump será muito maior do que o de Paris, que só tem 50 metros, ultrapassando mesmo o Monumento à Revolução na Cidade do México (67 metros) e o Arco do Triunfo de Pyongyang (60 metros). O seu tamanho assusta mesmo alguns arquitetos que inicialmente viam com bons olhos o projeto, mas que tinham pensado em algo mais pequeno. Ainda se pensou num arco com 76 pés (1776 foi o ano da declaração de independência), mas depois Trump quis que fosse maior do que o de Paris e acabou noutro número redondo: 250. .Washington vai ter Arco Triunfal de Trump semelhante a Estátua da Liberdade com inscrição “Uma Nação Sob Deus”